Chinas Schmucknachfrage wächst

Zwar ist die boomende Schmucknachfrage in China zwischen 2013 und 2016 zurückgegangen, doch nun scheint wieder Wachstum in die Nachfrage zu kommen

Chinas steigender Wohlstand in Kombination mit einem konsumorienten Händlerverhalten wird, so sieht es das World Gold Council, die globale Goldnachfrage und die langfristige Goldperformance steigern. Heute kommt die weltweite Goldschmuck-Nachfrage zu rund 30 Prozent aus China. Die Juweliere gleichen ihre Produkte mehr und mehr an die Wünsche der Kunden an. Und so wuchs die Schmucknachfrage in 2017 erstmals seit 2013 wieder.





Untersuchungen haben auch ergeben, dass sich das Profil der chinesischen Schmuckproduzenten gewandelt hat. Zunehmend herrscht ein Wettbewerb der Verbraucher zwischen Goldschmuck und Technologie wie etwa Smartphones. Besonders bei Frauen, die über 26 Jahre alt sind, fällt die Entscheidung oft zugunsten des Goldes aus.





Die Kundenwünsche stehen besonders im Interesse der Schmuckhändler. Auch das Verhalten der Online-Käufer, beziehungsweise deren Klicks, wird genau analysiert. Wobei nur vier Prozent ihr Käufe online abschließen. Bestimmt wird die Verbrauchernachfrage schließlich von Preis und Einkommen. Steigt der Goldpreis, wird mehr Gold gekauft, da die Käufer von einem langfristigen Nutzen ausgehen.





Insgesamt sollte sich Chinas Wandel zu einer verbraucherorientierten Wirtschaft positiv auf den Goldpreis auswirken. Davon sollten dann auch Goldunternehmen wie beispielsweise US Gold oder Auryn Resources profitieren.





US Gold strebt eine zügige Produktionsaufnahme bei seinen Erschließungs- und Explorationskonzessionsgebieten in bergbaufreundlichen Gebieten in Nevada und Wyoming an. Das Keystone-Projekt befindet sich auf dem Cortez-Trend Nevadas, einem äußerst produktiven Trend. Das Copper King-Projekt im Südosten von Wyoming ist eine Gold-Kupfer-Lagerstätte mit hochgradiger Mineralisierung.





Auryn Resources, ein Junior-Bergbauexplorationsunternehmen, ist in Peru auf Goldsuche. Im Süden des Landes liegt das Sombrero-Kupfer-Gold-Konzessionsgebiet der Gesellschaft. Daneben besitzt Auryn Resources dort Rechte an den Liegenschaften Curibaya und Huilacollo. Von der letztgenannten Liegenschaft kamen gerade neue gute Bohrergebnisse: Mächtige Zonen mit Oxid-Gold- und Silbermineralisierung wurden entdeckt. In Nunavit und British Columbia verfügt Auryn Resources ebenfalls über Projekte.





