Chinas Schmucknachfrage steigt wieder

Nach einigen schwierigen Jahren erholt sich der bedeutende Goldschmuckmarkt Chinas wieder

China besitzt den größten Markt für Goldschmuck weltweit und er steht für 30 Prozent der globalen Schmucknachfrage. Kauften Chinesen früher Schmuck nur wegen des Goldgehaltes, so existieren jetzt zusehends modische Aspekte bei den Kaufentscheidungen. Das Produktangebot wurde vielfältiger in den letzten Jahren und auch die digitale Präsenz hat sich gesteigert.





Im Jahr 2013 erreichte die Nachfrage ihren Höhepunkt, dann gab der Markt nach. Heute hat der Schmuckmarkt seine Attraktivität für jüngere Verbraucher erhöht. Wirtschaftswachstum und steigender Wohlstand tun ein übriges. So stieg in 2017 die Nachfrage erstmals wieder an. Wenn sich die Industrie weiter an den sich ändernden Verbrauchergeschmack anpasst, sollte dies auch so weitergehen.





Laut dem World Gold Council wird zudem die Mittelschicht in China in den nächsten Jahren von derzeit etwa 300 Millionen Menschen auf geschätzte 500 Millionen Menschen anwachsen. Hier sollte also noch ein großes Entwicklungspotenzial vorhanden sein. Und da Gold, in welcher Form auch immer gefragt ist, sollten auch die Goldgesellschaften beachtet werden, wie beispielsweise Auryn Resources oder White Gold.





Auryn Resources besitzt mehrere hochgradige Goldlagerstätten, gelegen in Nunavut, British Columbia und in Peru. Das Sombrero Gold-Kupfer-Projekt in Peru glänzt gerade mit neuen guten Bohrergebnissen (bis zu 31,6 Gramm Gold und 5,25 Prozent Kupfer je Tonne Gestein). Angrenzend an das Projekt wurden auch gerade weitere 11.000 Hektar Land zugekauft.





White Gold kontrolliert im Yukon mehr als 423.000 Hektar Land, was über 40 Prozent des White Goldbezirks ausmacht. Berühmt wurde diese Gegend durch den Klondike Goldrausch von 1896. White Gold hat beachtliche Goldvorkommen und bis zu 140 Gramm Gold pro Tonne Gestein ausmachen können.





Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Auryn Resources (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/auryn-resources-inc.html) und von White Gold (https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/white-gold-corp.html).





