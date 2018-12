Chinas Hunger nach Rohstoffen

China importiert kräftig raffinierte Metalle. Besonders Kupfer, Zink und Nickel werden gebraucht

So stiegen die raffinierten Kupferimporte in den ersten zehn Monaten des Jahres um 20 Prozent gegenüber 2017 an. Die Importe von Konzentrat gingen um rund 19 Prozent im Vergleich zum Vorjahr nach oben. Im November importierte China 456.000 Tonnen Kupfer, damit 8,6 Prozent mehr als im Oktober.

Die Kupfernachfrage und der Elektrofahrzeug-Markt sind untrennbar miteinander verbunden. Ein globaler Vorstoß zur Verringerung von Treibhausgasemissionen wird den Kupferverbrauch weiter ankurbeln. Denn Kupfer wird in vielen Bereichen eines Elektrofahrzeuges verwendet.





Auch wird Kupfer eine wichtige Rolle bei der Elektrifizierung der Volkswirtschaften einnehmen. Es ist nicht nur Bestandteil von Batteriespeichern, sondern auch für die Ladeinfrastruktur von Bedeutung. Kupferunternehmen wie etwa Copper Mountain Mining sollten also genug Abnehmer finden.





Copper Mountain Mining besitzt die produzierende Copper Mountain Mine (75 Prozent) in British Columbia und das Eva-Copper-Projekt in Australien (100 Prozent), welches bereits genehmigt ist.





Bei einem anderen bedeutsamen Rohstoff, nämlich Zink, hat sich die Angebotslage weiter verschlechtert, was sich auch an den relativ hohen Preisen ablesen lässt. Zwar haben die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und deren Handelspartnern den Industriemetallpreisen zugesetzt. Jedoch wird eine Lösung der Handelskriege in 2019, womit zu rechnen ist, die Preise wieder nach oben gehen lassen. Gerechnet wird mit einem Ansteigen des Zinkpreises in 2019 um 2,6 Prozent, wenn es Einigungen im Handelsstreit gibt.





Die Zinkkonzentratlieferungen nach China haben zugenommen. Und es wird auch vielerorts wieder kräftig in die langfristige Zinkproduktion investiert, beispielsweise in Südafrika. In Peru betreibt Zinc One Resources zwei Zinkprojekte, Bongará und Charlotte-Bongará. Bald soll auf beiden Projekten produziert werden. Durch hochgradige Zinkmineralisierungen sollte der Erfolg vorprogrammiert sein.









