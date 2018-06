Chinas Goldschmuckmarkt kriegt die Kurve

Weitere Suchergebnisse zu "Gt Gold":

Der chinesische Markt für Goldschmuck hat nach Aussage des World Gold Council (WGC) die Kurve gekriegt. Das könnte, so die Branchenvereinigung, zu einem Anstieg der globalen Goldnachfrage und einer verbesserten, langfristigen Performance des Goldpreises führen.

In den vergangenen 15 Jahren, hieß es in dem Bericht, hat sich die Nachfrage nach Goldschmuck in der Volksrepublik mehr als verdreifacht, da die Wirtschaft und der persönliche Wohlstand vieler Chinesen stiegen. Infolge dessen ist China mittlerweile der größte Goldkonsument der Welt und die dortige Schmucknachfrage macht 30% des weltweiten Bedarfs aus.

Allerdings: Zwischen 2013 und 2016 ging die Nachfrage nach Goldschmuck im Reich der Mitte um ein Drittel zurück, so der WGC weiter. Das lag dem Bericht zufolge an der Rekordzahl von Schmuckgeschäften, Überkapazitäten und einem harten Preiskrieg, die den Sektor belasteten.

Mittlerweile hätten die Schmuckhändler allerdings ihren Produktmix modernisiert, das Design verbessert und auch Online- und Offlinegeschäft besser integriert. Und das zahle sich nun aus, so die Experten.

2017 erzielte China dann den ersten Anstieg der Goldschmucknachfrage seit 2013, erklärte der WGC. Nach Ansicht der Experten könnte dies die Rückkehr zu einem anhaltenden Wachstum bedeuten.





