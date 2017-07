Chinas Goldmarkt bewegt sich immer mehr online

So erklärt die führende chinesische Bank ICBC, dass das Internet die Gewohnheiten der Goldinvestoren geändert hat. Dies betrifft junge Sparer gleichermaßen wie anspruchsvolle Händler. Finanzdienstleistungen sind heute transparenter, marktorientierter, effizienter und auch viel beliebter geworden.

Gleichzeitig eskalieren politische und wirtschaftliche Ungewissheit, so dass die Notwendigkeit zu investieren sich immer stärker manifestiert. Chinas Regierung spricht vom Konzept des gemeinsamen konsequent geförderten Goldbesitzes. Die traditionelle Liebe der Chinesen zum Gold sei dabei die Basis. Und der Online-Goldmarkt soll dies fördern. Denn sogar kleinste Mengen des wertvollen Metalls können so auf einfach zu bedienenden Plattformen der Bank erworben werden, auch über das Handy.

So wird es also einfacher für das Volk der Chinesen sich Gold zuzulegen. Zunehmender Wohlstand in den aufstrebenden Ländern sollte zusätzlich dafür sorgen, dass Goldgesellschaften wie etwa Klondex Mines oder US Gold genügend Abnehmer für das edle Metall finden.

Klondex Mines besitzt drei produzierende Minen in Nevada (Midas und Fire Creek) und Manitoba (True North Minen- und Mühlenkomplex). In 2017 sollen 225.000 Unzen Goldäquivalent produziert werden.

US-Gold befindet sich mit seinem Keystone-Projekt ebenfalls in Nevada und zwar auf dem Cortez Trend, einem äußerst produktiven Goldgebiet. So haben der Cortez- und der Carlin-Trend in Nevada mehr als 245 Millionen Unzen in den letzten 50 Jahren produziert. Das Projekt von US Gold weist sehr gute Bohrergebnisse auf. So wurde auch kürzlich die angrenzende Goldexplorationsliegenschaft Gold Bar North dazugekauft.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.





