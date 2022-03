China kämpft mit dem Coronavirus

China hat jetzt mit dem Coronavirus so stark zu kämpfen wie lange nicht und die Börsen reagieren entsprechend mit Kursverlusten. Das Land verzeichnet in diesem noch jungen Jahr bereits so viele Neuinfizierte wie im gesamten Jahr 2021. Und der chinesische Börsenindex ist mittlerweile auf dem tiefsten Niveau seit der Finanzkrise angekommen. Aber die Auswirkungen der Lockdowns dürften nicht nur im Land selbst, sondern auch in der Weltwirtschaft zu spüren sein. Die Lieferkettenprobleme reißen nicht ab und der Krieg in der Ukraine kommt noch oben drauf. Am Abend besprechen Jürgen Molnar und Daniel Saurenz die Marktlage im großen Webinar bei RoboMarkets – hier geht’s zur Anmeldung. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Robomarkets, vor.



Investoren verlassen dennoch in Erwartung einer diplomatischen Lösung des Ukraine-Konflikts die sicheren Häfen. Mit den vom Krieg getriebenen Kursen von Gold und Öl geht es bergab. Doch der Deutsche Aktienindex kann davon nicht wirklich profitieren. Normalerweise kommt es bei derart starken Kursbewegungen zu Umschichtungen wieder zurück ins Risiko. Noch aber halten die Anleger ihr Pulver trocken. Nach ein paar starken Handelstagen könnte damit heute der Test der Unterstützung bei 13.500 Punkten im DAX anstehen.



Der Energieversorger RWE hingegen kann mit seinen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr überzeugen und bestätigt seine Prognose für 2022. Auch eine Dividendenerhöhung von 0,85 auf 0,90 Euro wird angestrebt. RWE profitiert vor allem von den gestiegenen Marktpreisen. Anders als für viele andere Konzerne ist die aktuelle Lage am Rohstoffmarkt hier gut fürs Geschäft. Steigende Energiepreise führen tendenziell zu einem Wechsel von einem teuren Rohstoff wie Öl zu billigeren Alternativen wie Strom. Der Ausblick für die Energieerzeuger und damit auch RWE scheint also sehr positiv.