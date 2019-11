China geht schärfer gegen Ideenklau vor – Dax legt zu

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenChina geht in Stück auf die USA zu und wollen schärfere Strafen an für Fälle, in denen geistiges Eigentum verletzt wird. Anleger setzten darauf, dass das viel beschworene Teilabkommen jetzt doch noch in diesem Jahr kommt. Der Dax startet freundlich in die neue WocheWichtig ist heute der Ifo-Geschäftsklimaindex für November, der die Stimmung in der deutschen Wirtschaft widerspiegelt. Zuletzt hatte sich der Indikator stabilisiert. Diese Entwicklung setzt sich mit den jüngsten Werten fort und stützt den Markt zusätzlich.Die Aktie von Borussia Dortmund steht nach dem Bundesliga-Rückschlag vom Wochenende im Fokus. Der BVB lag am Freitag zwischenzeitlich im Spiel gegen Paderborn mit 0:3 zurück und schaffte es erst in der Nachspielzeit zu einem Unentschieden.Die Aktie ist heute auch in der Nahspielzeit und liegt über 2% im Minus. Außerdem ist heute die Hauptversammlung des Vereins.Der Ökostromerzeuger Encavis ist nach neun Monaten beim Umsatz und Gewinn gegenüber dem Vorjahr wie erwartet solide gewachsen und bestätigt die Jahresziele.Am Wochenende hatte Vorstand Dierk Paskert über die Expansionspläne seines Konzerns gesprochen, und dabei vor allem Solaranalagen an Gewerbeimmobilien in den Fokus gerückt.Tesla hatte vergangenen Woche den spacigen Cybertruck vorgestellt und will damit in den wichtigsten Markt amerikanischer Autokonzerne vorstoßen.bei den Analysten und Anlegern kam das Vorhaben nicht gut an. „Keine ernsthafte Konkurrenz“ sagten etliche Meinungsführer - Die Tesla Aktie hatte 6% verloren.Trotzdem: Angeblich gibt es bereits über 180.000 Vorbestellungen.Vergangenen Donnerstag noch ein Gerücht – jetzt die Bestätigung. LVMH übernimmt den US-Juwelier Tiffany. Dazu hat man sogar nochmals nachgelegt: 120 USD – 130 USD – Der Zuschlag erfolgt bei 135 USD. Damit der weltbekannte Juwelier – bei dem man seit zwei Jahren tatsächlich frühstücken kann – über 16 Milliarden Dollar wert.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.