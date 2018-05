China auf dem Weg zur Hightech-Supermacht

Bad Homburg (aktiencheck.de) - China strebt mit großer Entschlossenheit die globale Marktführerschaft in zentralen Zukunftstechnologien an, so die Experten von FERI Cognitive Finance Institute.

Die heranwachsenden Riesen der chinesischen Internet-Industrie könnten schon in wenigen Jahren die bisher dominanten Technologieunternehmen des Westens einholen und hinter sich lassen. Hinter der rasenden Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft stünden ein mächtiger Staat als Förderer und Lenker, innovative und anpassungsfähige Unternehmer und hunderte Millionen technikbegeisterter Nutzer und Konsumenten. Zusätzlich befeuert werde das Wachstum in Chinas Technologiesektor von der Verfügbarkeit großer Mengen an Wagniskapital aus dem In- und Ausland. Zu diesen Ergebnissen komme eine gemeinsame Analyse des FERI Cognitive Finance Institute (www.feri-institut.de) und der Sinolytics GmbH (www.sinolytics.de).

"Die Innovationspolitik der chinesischen Führung hatte über viele Jahre den Schwachpunkt, das staatliche Steuerung der Wirtschaft und unternehmerischer Freiraum für Innovation und Kreativität sich scheinbar unvereinbar gegenüberstanden. Es wurden Milliarden in den technologischen Fortschritt investiert, doch die Resultate waren weitgehend enttäuschend. Nun sieht es so aus, als ob die Regierung unter Xi Jinping - zumindest für den Moment - die richtige Mischung aus politischer Lenkung und unternehmerischer Freiheit gefunden hat", sagt Björn Conrad, Geschäftsführer der Sinolytics GmbH und Autor der Studie.

Schon heute sei die Volksrepublik, vorangetrieben durch die nationalen Internetgiganten Baidu, Alibaba und Tencent weltweit führend beim Online-Shopping und beim mobilen bargeldlosen Bezahlen. Im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) liege China neben den USA an der Weltspitze. Die Top 5 Entwickler KI-gestützter visueller Gesichtserkennung seien Unternehmen aus China. Auch bei Blockchain, vernetztem Fahren und Mobilfunkstandards sei das Land kein Nachahmer mehr, sondern setze zunehmend eigene Trends.

"China ist damit auf dem besten Wege, innerhalb kurzer Zeit zur globalen Hightech-Supermacht aufzusteigen, sagt Dr. Heinz-Werner Rapp, Leiter des FERI Cognitive Finance Institute. "Diese Entwicklung ist rund um den Globus spürbar und wird die globalen Machtstrukturen deutlich verändern", so Rapp weiter.

Die technologische Durchdringung praktisch aller Lebensbereiche bilde die Basis für den Erfolg der großen chinesischen Internetkonzerne und beflügele auch die dynamische Start-Up Szene des Landes, indem sie ein breites Spektrum an Anwendungs- und Experimentierfeldern im Alltag bereitstelle. Die chinesische Führung wiederum nutze die Möglichkeiten einer datenbasierten Überwachung dazu, um Wirtschaft und Gesellschaft umfassend zu kontrollieren und das chinesische Regierungsmodell fit für das 21. Jahrhundert zu machen. Wie weit entfernt China dabei von fundamentalen europäischen Werten und individuellen Freiheitsrechten sei, das würden die erweiterten Pläne für ein "Sozialkreditsystem" zeigen, in dem, laut Plan der Regierung ab 2020, alle Bürger, Firmen und Behörden erfasst und mit einem politisch definierten Punktesystem nach ihrem Verhalten bewertet und entsprechend belohnt oder bestraft würden.

China-Investments erfordern große Sachkenntnis

Das Image Chinas als Billigproduzent sei längst überholt. Die chinesischen Technologieunternehmen würden zunehmend eigene attraktive Geschäftsmodelle entwickeln und hätten globale Ambitionen. Damit sei das Interesse von Investoren geweckt. Die steigende Zahl von Börsengängen chinesischer Tech-Pioniere und die Aufnahme Chinas in den Weltaktienindex MSCI Emerging Markets würden dafür sprechen, dass chinesische Unternehmen in Zukunft eine größere Rolle auch an den Weltbörsen spielen würden. Dennoch würden das Land und seine Unternehmen für Investoren eine große Herausforderung bleiben. "Die Öffnung des chinesischen Aktienmarktes ist ein wichtiger Schritt, doch der chinesische Markt hat ganz eigene Spielregeln. Dort zu erkennen, welche Investments sich langfristig lohnen könnten, erfordert ein hohes Maß an Spezialwissen und Expertise. Dennoch sollten Investoren die aktuellen Entwicklungen, speziell im Hightech-Bereich, eng verfolgen", empfehle Rapp.

Die Publikation unter dem Titel "Wird China zur Hightech-Supermacht? - Verschiebung globaler Kraftverhältnisse" stehe ab sofort unter www.feri-institut.de als Download zur Verfügung. (30.05.2018/ac/a/m)