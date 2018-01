China, USA und die “Thukydides-Falle”

In den USA lautet die Devise derzeit “Jobs, Jobs, Jobs” – Donald Trump verweist stolz auf seine Erfolge und den Aktienmarkt auf Rekordkurs. Wie es um die Weltwirtschaft im Detail bestellt ist und welche Risiken derzeit bestehen, haben sich die Experten von Pimco angesehen. Wir stellen die Analyse in Form eines Q&A’s vor. Unsere Empfehlung auf den DAX ist der DiscounterGünstig handeln können auch bei. Hier finden Anleger mit ca. 100.000 Wertpapieren aus aller Welt das breite Produktspektrum einer echten Börse – ohne Entgelte und ohne Courtage.

FRAGE: Welche geopolitischen Risiken beunruhigen Sie am meisten?

ANTWORT: Sowohl staatliche als auch nicht-staatliche Akteure tragen zu einem internationalen Umfeld bei, in dem größere Turbulenzen und Instabilität zur Norm werden.

Betrachten wir die einzelnen Staaten, so stellen wir fest, dass es eine zunehmende Multipolarität gibt: Die USA ziehen sich aus ihrer weltweiten Führungsrolle bei Diplomatie, Sicherheit und Handel zurück, und aufstrebende Mächte wie China und Russland schließen die Lücke. Neue Mächte entstehen, insbesondere im Nahen Osten, wo der Rückzug der USA es dem Iran und Russland ermöglicht hat, eine aktivere Rolle zu spielen, und wo auch die Türkei einen aktiveren Part anstrebt.

Nordkorea ist weiterhin eine Region, die große Sorgen bereitet. Sowohl China als auch die USA erkennen, dass sie eine diplomatische Lösung finden müssen, aber China hat Gründe, einen Beschluss aufzuschieben, und die Präsenz Russlands verkompliziert die Lage. Eine solch waghalsige Politik erhöht das Risiko von Fehleinschätzungen. Nicht-staatliche Akteure bringen eine zusätzliche Ebene von Komplexität ein: Insbesondere Terrornetzwerke sind weiterhin eine Bedrohung, und Cyber-Attacken gehören immer mehr zur Tagesordnung. Zudem können das Wetter (man denke an die Hurrikan-Saison 2017) und Epidemien weitreichende Auswirkungen haben, die die Handlungsfähigkeit des internationalen Systems infrage stellen.

Montag, 08.01, 18:00 Uhr: CMC Hot Stocks: Heiße Trading-Aktien der Woche - Hier gehts zur Anmeldung…

Dienstag, 09.01, 18:00 Uhr: Euer Egmond – jeden Dienstag - Hier gehts zur Anmeldung…

Mittwoch, 10.01, 18:00 Uhr: Finanzmarktrunde – Hier gehts zur Anmeldung…

FRAGE: Wie haben sich diese Risiken in den vergangenen zehn Jahren verändert?

ANTWORT: Eine der bedeutendsten Veränderungen ist das stetige Aufkommen populistischer Anti-Globalisierungs-Bewegungen. In der Politik fördern diese Tendenzen den Nationalismus und schwächen die internationale Zusammenarbeit. In der Wirtschaft behindern sie Handel, Immigration und wirtschaftliche Integration, während sie die Nutzung fiskalpolitischer Maßnahmen für politische Zwecke fördern, auch wenn die konjunkturellen Bedingungen derartige Maßnahmen gar nicht erfordern.

Auch wenn er mal stärker und mal weniger stark ausgeprägt ist: Der Populismus wird in den entwickelten Wirtschaften und auch in einigen Schwellenländern wahrscheinlich eine bedeutende politische Kraft bleiben.

FRAGE: Wie sehen die Aussichten für Chinas Wirtschaft nach dem 19. Parteikongress aus?

ANTWORT: Präsident Xi Jinping hat seine Position als der alles überragende Herrscher Chinas zementiert. Während er die bestehenden Formen der politischen Führerschaft in China respektiert, hat er in der Praxis weitere Macht angesammelt, was erhebliche Folgen für die Wirtschaft und die Finanzmärkte hat.

Seine Regierung verfolgt zwei übergeordnete Ziele: Bis 2035 soll China eine weltweite Führungsposition bei Innovation und der Ausübung von Soft Power nach rechtsstaatlichen Prinzipien innehaben, und bis 2049, also zum 100. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China, soll das Reich der Mitte ein vollständig entwickeltes, reiches und mächtiges Land sein. Wachstumsziele sind weiterhin wichtig, aber diese breiter angelegten qualitativen Ziele haben nun höhere Priorität.

Ob diese Ziele erreicht werden, hängt davon ab, ob es gelingt, nicht in die „Thukydides-Falle“ zu tappen, nach der eine aufsteigende Macht zwangsläufig die vorherrschende Macht (in diesem Fall die USA) herausfordern muss. Der friedliche Aufstieg Chinas ist heute gleichermaßen im Interesse auch dieses Landes wie der Weltgemeinschaft, was die wirtschaftliche und politische Stabilität unterstützt. Handelsungleichgewichte werden weiterhin ein politischer Knackpunkt sein, aber ein ausgewachsener Handelskrieg ist unwahrscheinlich. Denn seitdem die USA stärker nach innen gewandt sind, springt China als wichtige Stütze des weltweiten Handelssystems ein, wie auch in anderen Bereichen, etwa bei der Bekämpfung des Klimawandels.

Die erhebliche Verschuldung Chinas könnte Risiken bergen, ebenso wie sein riesiges Schattenbanksystem. Doch es gibt einige ermutigende Anzeichen aus jüngster Zeit für die Verlangsamung und Straffung des Kreditwachstums und die Reform staatseigener Unternehmen. Die chinesischen Führer scheinen sich auch auf die Aufrechterhaltung eines stabilen Wechselkurses zu konzentrieren. Alles in allem deuten diese Entwicklungen auf wirtschaftliche Stabilität für die kommenden zehn Jahre hin, allerdings auch auf geringere Wachstumsraten, da die Wirtschaft sich entschuldet und Maßnahmen ergriffen werden, um eine Neugewichtung zwischen Schwerindustrie und Dienstleistungen herbeizuführen.

FRAGE: Wie viel weiterer Spielraum bleibt der wirtschaftlichen Expansion in den USA?

ANTWORT: Es gibt keinen naheliegenden Grund, warum die seit nunmehr neun Jahren andauernde Expansionsphase bald enden sollte. Die US-Wirtschaft ist trotz der jüngsten Schäden durch Hurrikane in einer guten Verfassung. Der Stellenzuwachs ist stark, der Wohnungsmarkt ist weiterhin gesund, und der Wohlstand liegt real deutlich über seinen Spitzenwerten aus der Zeit vor der Krise – all das sind Faktoren, die den Ausgaben der Privathaushalte Auftrieb verleihen werden. Und wie es so schön heißt: Expansionsphasen sterben nicht allein aus Altersgründen.

In der Geschichte hat es zwei Auslöser für das Ende von Expansionsphasen der US-Wirtschaft gegeben: Inflation, die – wenn sie mit Zinsanhebungen bekämpft wurde – zu einer Rezession geführt hat, und finanzielle Instabilität. Heute liegt die Kerninflation unter dem Ziel der Fed, und die vorsichtige und allmähliche Annäherung der Notenbank an eine Normalisierung der Geldpolitik (über Zinsanhebungen und eine Verringerung der Bilanz) wird sich unter der neuen Führung der Fed wahrscheinlich fortsetzen.

Finanzielle Instabilität lässt sich schwerer vorhersagen, aber insgesamt sind die USA keine übermäßig verschuldete Volkswirtschaft. So könnte beispielsweise ein Rückgang der Aktienmärkte das Wachstum ein wenig bremsen, dürfte aber für sich genommen wahrscheinlich nicht zu einem markanten Abschwung führen.

Quelle: Pimco, eigene Recherche