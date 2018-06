China Petroleum & Chemical-Aktie: Zeit der Outperformance ist vorüber! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "China Petroleum & Chemical":

New York (www.aktiencheck.de) - China Petroleum & Chemical-Aktienanalyse von Analyst Mark Wiseman von Goldman Sachs:



Laut einer aktuellen Aktienanalyse vertritt Mark Wiseman, Analyst von Goldman Sachs, in Bezug auf die Aktien von China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) (ISIN: CNE1000002Q2, WKN: A0M4XN, Ticker-Symbol: CHU, Hong Kong-Symbol: 00386.HK) nur noch eine neutrale Haltung.



Nach der jüngsten Outperformance des Aktienkurses von China Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) sehen die Analysten von Goldman Sachs nur noch begrenztes Potenzial.



Analyst Mark Wiseman senkt das Kursziel um 4% auf 8,25 HKD.



In ihrer China Petroleum & Chemical-Aktienanalyse stufen die Analysten von Goldman Sachs den Titel von "buy" auf "neutral" zurück.









Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs China Petroleum & Chemical-Aktie:0,821 EUR -0,24% (05.06.2018, 12:21)Düsseldorf-Aktienkurs China Petroleum & Chemical-Aktie:0,80 EUR -0,49% (05.06.2018, 13:16)Hong Kong-Aktienkurs China Petroleum & Chemical-Aktie:HKD 7,59 -2,57% (05.06.2018)ISIN China Petroleum & Chemical-Aktie:CNE1000002Q2WKN China Petroleum & Chemical-Aktie:A0M4XNTicker-Symbol China Petroleum & Chemical-Aktie:CHUHong Kong Ticker-Symbol China Petroleum & Chemical-Aktie:00386.HKChina Petroleum & Chemical Corp. (Sinopec) (ISIN: CNE1000002Q2, WKN: A0M4XN, Ticker-Symbol: CHU, Hong Kong-Symbol: 00386.HK) ist ein in China ansässiges Energie- und Chemieunternehmen. Die Segmente des Unternehmens umfassen das Segment Exploration und Entwicklung, das Segment Raffination, das Segment Marketing und Vertrieb, das Segment Chemikalien sowie das Segment Unternehmen und Sonstiges. Das Segment Exploration und Entwicklung erforscht und entwickelt Ölfelder und fördert Rohöl und Erdgas. Refining segmentiert und reinigt Rohöl, das aus Exploration und Entwicklung sowie externen Lieferanten stammt. Das Segment Marketing und Distribution besitzt und betreibt Öldepots und Servicestationen in China. Chemical Segment produziert und vertreibt petrochemische Produkte, derivative petrochemische Produkte und andere chemische Produkte an externe Kunden. (05.06.2018/ac/a/n)Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.