China Petro. + Chem.: Da geht noch mehr

von Manfred Ries

China Petro. + Chem. (Wochenchart): weiteres Aufwärtspotenzial vorhanden.

Mittwoch, 6. Oktober 2021





Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zur Wochenmitte hin wieder einmal interessant: ein Blick auf die …

…Rohstoffe / Emerging Markets – Gerade was die Öl-Preisentwicklung anbelangt, so gibt es hier weiterhin lukrative Einzelwerte, insbesondere aus den Emerging Markets (EM). Die entsprechenden Länderindizes der EM liegen größtenteils auch heute noch weit unterhalb ihrer Höchstmarken, so dass ich hier klares Aufwärtspotenzial erkenne. Heute geht es mir um die China Petro. + Chem. (WKN: A0M4XN). Obgleich der Öl-Preis auf einem Mehrjahreshoch notiert, liegt China Petro. + Chem. noch immer abgeschlagen unterhalb seines bisherigen Jahreshochs; obiger Chart spricht Bände; da sollte – da muss sich was ändern. Um was geht’s?

Die China Petroleum & Chemical Corporation, wie die Company offiziell heißt, ist auf die Raffination und den Vertrieb von Öl-Produkten spezialisiert. Der Nettoumsatz entfällt dabei klar auf den Vertrieb von Erdöl-Produkten (~50%); das betrifft die Bereiche Essenz, Diesel und Destillationsprodukte. Die Firmengruppe vertreibt 31.000 Tankstellen innerhalb Chinas.

Mit einem Market Cap von umgerechnet ~68,2 Mia. EUR zählt der Titel zu den Blue Chips des Landes. Das KGV(2022e) liegt bei attraktiven 5,8. Das Gros der Analysten ist positiv für die Aktie gestimmt.

Wie gehts weiter? Charttechnisch betrachtet signalisieren wichtige Trendfolgeindikatoren einen positiven Verlauf. Im Chart ersichtlich: MACD und 200-Tagelinie. Bedingt durch den kräftigen Öl-Preisanstieg der jüngsten Vergangenheit wurde auch China Petro. + Chem. mit nach oben gezogen. Die Konsolidierung entlang des MA(200) wirkte einer überkauften Marktsituation vor; die Notierungen bezeichne ich als gut ausgeruht – wie gesagt: da geht noch mehr! Die Kursmarke von 0,45 EUR sollte nach oben durchbrochen werden; dies wäre ein Kaufsignal. Kurse um 0,48/0,50 EUR erscheinen mir mittelfristig realistisch, China Petro. + Chem. am Mittwoch, 6. Oktober 2021, in Hongkong: 3,92 HKD (+2,3%). Schlusskurs an der Börse in Frankfurt: 0,45 EUR (+5,6%). Die Aktie zur Wochenmitte in New York: 0,4768 USD (-1,0%).

Die Rohöl-Preise steigt übrigens weiter. Das Fass Brent kostete im Verlauf des Mittwochs mit 83,47 USD so viel, wie letztmalig im Oktober 2018. Sie wurden von mir darauf vorbereitet.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen einen schönen und erfolgreichen Verlauf durch die zweite Wochenhälfte! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – auch bei den Rohstoffen und/oder in den Emerging Markets: es lohnt sich!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

---

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.