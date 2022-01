China Mobile: Kommt jetzt der Turnaround?

von Manfred Ries

China Mobile Ltd. (Monatschart): Kurse etablieren sich oberhalb des MA(200).

Von Manfred Ries

Mittwoch, 12. Januar 2022





was gibt’s Neues in der Welt der Rohstoffe; Emerging Markets und Devisen? Aktuell wieder interessant: die …

…Emerging Markets! Heute geht es um den Basiswert China Mobile Ltd. (WKN: 909622). Bereits am Montag, 10. Januar, hatte ich Sie auf das Comeback der chinesischen Einzelwerte aufmerksam gemacht. Rechtzeitig vor der einsetzenden Hausse, wie mich dünkt. Zu Wochenbeginn ging es um die Alibaba Group Holding Ltd. Kurs am Montag: 127,21 USD. Kurs am Mittwoch: 136,40 USD – ein Plus von 7,2 Prozent seit meiner Besprechung! Ja, die Chancen, die sich mir in den Emerging Markets eröffnen, begeistern mich jeden Tag aufs Neue. Wenn man weiß, wie und wo der Hase läuft. Aber zurück zur China Mobile Ltd.:

Die Company. China Mobile ist führender Mobilfunkanbieter in China und, nach Kundenzahl, sogar der weltweit größte Anbieter. Fundamental besticht China Mobile mit einem KGV(2022) von ~7 bei einer starken Dividendenrendite (2022e) von ~7,8% – vor Steuer(n), versteht sich. Mit einem Market Cap von umgerechnet ~139 Mrd. USD zählt China Mobile übrigens zu den Big Playern auf dem chinesischen Kurszettel.

Die Ausgangslage. In meiner Leidenschaft als Charttechniker beobachte ich den Kurvenverlauf von China Mobile bereits seit Wochen mit Argusaugen! Und heute frage ich mich, mehr denn je: Steht uns hier ein ganz, ganz großes Comeback ins Haus? Fakt ist: Mit Kursen ~5,55 EUR (Börse Frankfurt) notiert der Titel wieder oberhalb ihrer 200-Tagelinie – und oberhalb eines langfristigen Abwärtstrendkanals (rot schraffiert): technisch betrachtet ein sehr positives Signal. Damit nähern sich die Notierungen erneut ihrem nächsten Widerstand, der sich ~5,70 EUR formiert. Kommt es jetzt zum Break out? Kurse ~6,20 EUR – den Höchstkursen des Vorjahres – rückten dann wieder als Target auf die Agenda von uns Chartisten. Andererseits überzeugt der Unterstützungsbereich ~4,96 EUR, was grundsätzlich ein beeindruckendes Chance-Risikoverhältnis eröffnet.

Wie geht es weiter? Wichtige Indikatoren zeigen beim Kursverlauf von China Mobile aufwärts und sind entsprechend positiv zu bewerten. Aktuell bewegen sich die Titel noch immer innerhalb eines volatilen Seitwärtstrends. Ein Break out nach oben ist nicht gesichert, würde aber in ein Long-Signal münden und dürfte im Anschluss weitere Käufer anlocken. Die Chance dafür ist gegeben. Doch Achtung: Wie für alle chinesischen Einzelwerte, so gilt auch bei der China Mobile das bereits an anderer Stelle gesagte: der chinesische Aktienmarkt ist hochvolatil – und damit auch als extrem spekulativ. Aber eben auch extrem spannend und gewinnträchtig. Eben genau das Richtige für uns Rohstoff- und Emerging-Markets-Trader. Den Risiken des chinesischen Marktes sind wir uns ebenso bewusst wie den Kurschancen, die wir raffiniert auszunutzen verstehen. Schlusskurs von China Mobile am 12. Januar 2022 in Frankfurt: 5,53EUR (+6,8%).

Manfred Ries, Chefredakteur

Der Autor: Manfred Ries begann 1984 seine Bankausbildung – der Einstieg ins Börsengeschäft. Dem folgten Tätigkeiten als Privatkundenberater und im Devisenhandel einer Großbank. Nach dem Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er bei einem namhaften Anlegermagazin ein Volontariat als Wirtschaftsjournalist und war lange Jahre als Redakteur in leitenden Positionen tätig. Seit vielen Jahren schon analysiert und schreibt Manfred Ries für Stockstreet.de als Chefredakteur der Online-Rubrik Chart-Analysen sowie als Autor des wöchentlichen Börsenbriefs Optionsscheine Expert Trader© und des Börseninformationsdienstes Rohstoff & Emerging Markets News.