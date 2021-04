China Mobile: Bodenbildung voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "China Mobile":

von Manfred Ries

China Mobile: Der Kurs versucht sich an einer Bodenbildung.

Donnerstag, 22. April 2021

CHINA MOBILE – ein Vertreter aus den EMERGING MARKETS. Ich beobachte den Kurvenverlauf schon seit Wochen mit Argusaugen! Denn hier könnte sich – im Hinblick auf die Kursnotierung in Deutschland – eine Impulsbewegung nach oben anbahnen! Zum Hintergrund: Die Papiere befinden sich bereits seit Frühjahr 2019 in einem (noch!) intakten Abwärtstrend. Dieser wird sowohl durch die Abwärtstrendlinie, als auch durch die fallende 200-Tagelinie (aktuell bei 5,53 EUR verlaufend) visualisiert. Nun aber schicken sich die Papiere zu einer möglichen Bodenbildung ~5,20/5,50 EUR an. Dabei bewegen sich die Notierungen mit aktuell 5,55 EUR knapp oberhalb ihres gleitenden Durchschnitts, der wieder nach oben dreht – charttechnisch ist das ein positives Zeichen!

Fundamental beeindruckt mich CHINA MOBILE mit einem KGV(2022) von ~7,9 bei einer starken Dividendenrendite von aktuell ~6,8%. CHINA MOBILE ist führender Mobilfunkanbieter in China und, nach Kundenzahl, sogar der weltweit größte Anbieter. Schlusskurs in Frankfurt (21.4.): 5,55 EUR (+0,9%). Laufender Kurs in Hong Kong (22.4.): 53,35 HKD (+1,7%).

In Asien präsentiert sich der japanische NIKKEI-225 heute stärker, nachdem es gestern zu einem Indexrückgang um 2% kam. Damit folgte der NIKKEI-225 gestern den negativen Vorgaben der Weltbörsen zu Wochenbeginn.

