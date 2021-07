China-Aktien stürzen ab

Während die US-Indizes ihre Rekordjagd derzeit fröhlich fortsetzen, zeigt sich auf der anderen Seite des Pazifiks ein ganz anderes Bild: Die Aktien chinesischer Tech-Werte wie Tencent, Alibaba & Co. gerieten in den letzten Tagen gehörig unter Druck. Zuvor hatte die chinesische Regierung eine Reihe neuer Regeln erlassen, die unter anderem den privaten und zum Teil börsennotierten Bildungssektor zur Gemeinnützigkeit zwingen oder für eine bessere Bezahlung von Essenslieferanten sorgen sollen. Dieser Schritt könnte die Gewinne chinesischer Tech-Unternehmen stark beeinträchtigen – und ließ Anleger regelrecht aus den Papieren fliehen.

So sollen ausländische Investoren allein am Montag laut Bloomberg-Angaben chinesische Festlandaktien im Wert von zwei Milliarden US-Dollar verkauft haben. Und so verlieren Aktien wie Alibaba oder Tencent auf Wochensicht über 8% beziehungsweise sogar mehr als 11%. Zwar riefen die Verluste im Anschluss vermeintliche Schnäppchenjäger auf den Plan, die die Kurse wohl zum Einstieg nutzten – doch ob Anleger nach den jüngsten Entwicklungen so schnell wieder Vertrauen in chinesische Aktien fassen, bleibt vorerst offen.

Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.