Chevron – Breakout als Einstiegschance in der Aktie des Öl-Multis!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: CVX ISIN: US1667641005



Rückblick: Chevron ist eines der größten Unternehmen in der Ölindustrie. Das Unternehmen ist in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Die Aktie wurde mit dem Corona-Ersteinschlag stark abgestraft und konnte sich in Folge wieder auf 113 USD nach oben arbeiten. Danach ging das Papier des Öl-Multis in eine Korrekturbewegung über, welche im Bereich bei 92 USD endete.

Meinung: Die Produkte der Ölindustrie sind noch einige Jahre und womöglich Jahrzehnte, kaum aus unserem täglichen Leben wegzudenken. Das flüssige Gold findet sich in fast allen Produkten unseres täglichen Gebrauchs. Chevron profitiert derzeit von den hohen Rohölpreisen. Die Chevron-Aktie konnte vorletzte Woche die Abwärtstrendlinie durchbrechen. Bei 104 USD hat sich ein Widerstand gebildet. Wenn das Papier des Ölkonzerns diesen überwinden kann, stehen die Chancen gut, dass die Aktie in Folge das Verlaufshoch bei 113 USD anlaufen könnte.

Chart vom 01.10.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 104.49 USD



Setup: Bei einem Breakout würde sich der Long-Einstieg anbieten. Abgesichert könnte der Trade unter der Kerze von letztem Donnerstag werden.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in CVX



Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.