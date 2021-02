Chevron – Breakout als Einstiegschance in der Aktie des Öl-Konzerns!

Weitere Suchergebnisse zu "Chevron":

Breakout Trading-Strategie

Symbol: CHV ISIN: US1667641005

Rückblick: Chevron ist eines der größten Unternehmen in der Ölindustrie und führend im Bereich der Vergasungstechnologie zur Gewinnung von reinem synthetischen Gas aus geringwertigen Rohstoffen wie Raffinerierückstände. Chevron unterhält Fördertätigkeiten in den wichtigsten Öl- und Gasregionen der Welt und arbeitet in schwer zugänglichen Umgebungen wie der Tiefsee. Insgesamt ist das Unternehmen in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Die Aktie wurde stark abgestraft und versucht sich jetzt wieder nach oben zu arbeiten.

Meinung: Corona wirkt als Beschleuniger für den Strukturwandel der Ölindustrie. Um einen Ausweg aus der Krise zu finden, steht auch eine mögliche Fusion der beiden US-Konzerne Exxon und Chevron im Raum. Die Einsparpotentiale wären jedenfalls gewaltig. Bis es allerdings soweit ist, werden die Produkte der Ölindustrie noch einige Jahre aus unserem täglichen Leben kaum wegzudenken sein. Das flüssige Gold findet sich in fast allen Produkten unseres täglichen Gebrauchs. Wenn das Chevron-Papier wieder Stärke zeigt, könnte sich der Long-Einstieg lohnen. Sollte die Aktie noch 1-2 Tage über die Zeitachse laufen, bevor diese den weiteren Weg nach oben fortsetzt, bekämen wir ein attraktives Setup.

Chart vom 12.02.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 76 USD

Setup: Die Aktie konnte den EMA-50 und EMA-20 wieder zurückzuerobern und tendiert nun seitwärts. Über 76.60 USD könnte der nächste Schub nach oben starten. Hier würde sich der Long-Einstieg anbieten. Abgesichert könnte der Trade unter den letzten Kerzen, unter dem EMA-20 werden.

Meine Meinung zu Chevron ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in CHV

