Chemistree trotzt Baisse bei Cannabisaktien mit operativen Erfolgen

In einer für Aktionäre unschönen Parallelbewegung zum Rest des Cannabismarktes sind auch die Aktien von Chemistree Technology (CSE: CHM; FRA CM1) seit dem Sommer dieses Jahres massiv unter Druck gekommen. Erst vor wenigen Tagen fiel die Aktie kurzzeitig auf ein neues Tief bei 0,165 CAD. Das Unternehmen notierte damit erstmals unter seinem aktuellen Cash-Bestand von derzeit rund 6 Mio. CAD. Bei solchen Bewertungen könnte man vermuten, dass der Boden erreicht ist.

Zur Erinnerung: Im März dieses Jahres hatte das Unternehmen 10,8 Mio. CAD bei 0,50 CAD in Form eines Wandeldarlehens aufgenommen für das jährlich 10 Prozent Zinsen fällig sind.

Aber es gibt positive Entwicklungen bei der Chemistree-Marke Sugarleaf. Wie Chemistree jetzt mitteilt, sind die Umsätze seit April dieses Jahres um 30 Prozent gestiegen, die Ernteausbeute wurde im gleichen Zeitraum um 36 Prozent verbessert und die Kundenzahl hat sich verdoppelt. Aus diesem Grund hat Sugarleaf jetzt eine Verdopplung seiner Anbaufläche von 460 Quadratmeter auf 920 Quadratmeter am Standort Sedro Wooley in Washingston State beantragt. Im laufenden Jahr strebt Sugarleaf Umsätze in Höhe von US$ 1,2 Mio. an. Für 2020 sind US$ 2,5 Mio. geplant – einschließlich der geplanten Expansion sogar bis zu US$ 5 Mio. Chemistree hatte die Marke Sugarleaf sowie die Produktionsstätte im vergangenen Jahr für nur US$ 1,3 Mio. erworben. Seinerzeit lag der Umsatz bei nur US$ 500.000 pro Jahr.

Sheldon Aberman, Chief Cannabis Officer von Chemistree, erklärte: "Diese Zahlen übertreffen meine Erwartungen und ich bin sehr stolz auf das Team von Sugarleaf, das sich darauf konzentriert, ein qualitativ hochwertiges, kultiviertes Produkt zu produzieren, auf Details zu achten und strenge Best Practices in allen Teilen einzuhalten Das Sugarleaf-Auftragsbuch ist jetzt für jeden Monat voll und das Team hat jetzt jede Woche neue Kunden, die Sugarleaf-Produkte suchen."

Parallel zur unmittelbar für den Cashflow relevanten Erweiterung des Sugarleaf Betriebs verfolgt das Team von Chemistree seine Expansionspläne in Kalifornien weiter. Konkret plant Chemistree in Desert Springs ein 6.100 Quadratmeter großes Gewächshaus für den Anbau von High-end Cannabis einschließlich Verarbeitungsanlage. Die Investition wird auf US$ 12,5 Mio. veranschlagt. Die technischen Pläne werden derzeit erstellt. Der angestrebte jährliche Umsatz soll bei US$ 14,5 Mio. liegen. Chemistree prüft verschiedene Formen der Finanzierung einschließlich langfristiger Darlehen.

Parallel streckt Chemistree Technology Inc. seine Fühler zur Ostküste nach New Jersey aus. Dort besteht eine Kooperation mit Applied Cannabis Sciences ("ACS"). ACS hat sich in New Jersey für medizinische Einzelhandelsverkaufsstellen in der anstehenden Antragsbewerbungsrunde von New Jersey für 2020 beworben. Über diesen Antrag wird voraussichtlich in den kommenden 90 Tagen entschieden.

Weitere Informationen zu Chemistree Technology gibt es in unserem Unternehmensprofil.



