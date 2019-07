Chemistree Technology: Im Expansionsmodus

Seit dem Frühjahr arbeitet die kanadische Cannabisgesellschaft Chemistree Technology Inc. (CSE: CHM; FRA: CM1) mit Applied Cannabis Science, kurz ACS, aus New Jersey (USA) zusammen. Im Juni hat man angekündigt, sich in einem ersten Schritt mit 10 Prozent an ACS beteiligen zu wollen. Eine Erhöhung der Beteiligung zu einem späteren Zeitpunkt ist denkbar.

Nun wird bekannt, dass eine Beteiligung vollzogen wurde. Über eine US-Tochter ist Chemistree Technology bei dem Unternehmen von der Ostküste engagiert. In der Mitteilung fehlen Details zur Höhe der Beteiligung, auch wird nichts über die finanziellen Details gesagt.

Doch für beide Seiten ist es wichtig, dass die Beteiligungswünsche so rasch umgesetzt werden können. Denn ACS ist derzeit in einer spannenden Situation. In New Jersey geschieht momentan einiges auf dem Cannabismarkt. Phil Murphy, der Gouverneur von New Jersey, gilt als Cannabis-freundlich. Das hat er schon in seinem Wahlkampf deutlich gemacht. Im vergangenen Sommer hat der Bundesstaat bereits sechs Cannabis-Lizenzen vergeben. ACS war damals nur knapp gescheitert.

Jetzt will New Jersey weitere 24 Lizenzen ausgeben. Dabei geht es um Anbau-, Herstellungs- und Vertriebslizenzen. Nach dem knappen Scheitern im Vorjahr rechnet sich ACS in diesem Jahr gute Chancen aus. Bis zum 22. August müssen die Bewerbungsunterlagen eingereicht werden. ACS will sich für alle drei Lizenzvarianten bewerben. Bei einem erfolgreichen Zuschlag kann das dem Unternehmen neue Impulse verleihen.

Außerdem soll es im kommenden Jahr in New Jersey ein Referendum geben, in dem über die Verwendung von Cannabis zu Genusszwecken entschieden wird. Dies kann den Markt weiter öffnen, neue Potenzial ermöglichen und damit neue Umsatzmöglichkeiten schaffen.

Mit dem Einstieg bei ACS startet Chemistree Technology die Expansion an der Ostküste der USA. Für die Gesellschaft sei dies ein wichtiger Schritt, so Karl Kottmeier, President von Chemistree. Man geht davon aus, die Lizenzen letztlich auch zu erhalten.

Auch bei ACS rechnet man mit einer erfolgreichen Bewerbungsrunde. Die Partnerschaft mit Chemistree soll für beide Seiten nützlich sein. Man kann von der Erfahrung der Kanadier in anderen Bundesstaaten profitieren. Zudem bieten sich für ACS dank des Netzwerks von Chemistree in anderen Teilen Nordamerikas neue Möglichkeiten.

Weitere Informationen zu Chemistree Technology gibt es in unserem Unternehmensprofil.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Chemistree Technology Inc. halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der Chemistree Technology Inc. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal dieser Vertrag beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Erstellung von Berichten zu Chemistree Technology Inc. entgeltlich entlohnt wird.