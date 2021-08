Chemie-Konzerne gefragt

1. Covestro (WKN 606214)

Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett ist die Aktie des einstigen Bayer-Spin-Offs Covestro. In den letzten Wochen kam es in der Aktie vermehrt zu Käufen von Vorstandsmitgliedern. Das wird von Marktbeobachtern oftmals als positives Zeichen gewertet. Anleger zeigen sich heute eher unbeeindruckt – die Aktie notiert nahezu unverändert bei rund 54,86 Euro.



2. BioNTech (WKN A2PSR2)

Auch die BioNTech-Aktie wird in Stuttgart aktuell rege gehandelt. Wie die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) mitteilte, wurde einer Produktionserweiterung am BioNTech-Werk in Marburg zugestimmt. Damit steigen die Kapazitäten auf 410 Millionen Impfdosen. Die Aktie notiert bei rund 317 Euro etwas leichter.



3. BASF (WKN BASF11)

Auch die Aktie des Covestro-Konkurrenten BASF verzeichnet in Stuttgart hohe Umsätze. Für die Aktie geht es in einem schwachen Marktumfeld leicht bergab. Der BASF-Vorstand Heinz zeigt sich im aktuellen Interview optimistisch ob der anlaufenden Konjunktur-Programme in den USA und kündigt an: „Wir werden dreifach profitieren.“