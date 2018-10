Chemesis plant Eintritt in den Markt für Cannabis-Nahrungsmittel

Der Markt für Cannabis-Nahrungsmittel wächst und wächst. Ein Grund für diesen positiven Trend ist, dass viele Konsumenten Nahrungsmittel bevorzugen, da sie weniger auffällig sind als das Rauchen und zudem die Lungen nicht geschädigt werden.

Die von GOLDINVEST.de erst vor Kurzem vorgestellte Chemesis International (WKN A2NB26 / CSE CSI) hatte neulich bereits mitgeteilt, dass man den Eintritt in den – kalifornischen – Markt für Cannabis-Getränke plant. Der hatte kürzlich für Schlagzeilen gesorgt, nachdem Getränkegigant Coca-Cola hatte verlauten lassen, dass man erste Gespräche mit Aurora Cannabis (WKN A12GS7) führe, um auszuloten, ob ein Markteinstieg erfolgen könne.

Und nun, ein unserer Ansicht nach logischer und strategisch folgerichtiger Schritt, gibt Chemesis brandaktuell bekannt, auch in den Markt für Cannabis-Nahrungsmittel eintreten zu wollen! Chemesis plant dabei, seine bestehenden Anlagen und Lizenzen zu nutzen, um den Eintritt in diesen nächsten Boom-Markt zu optimieren. Chemesis wird dabei nicht nur eigene Produkte herstellen, sondern auch Dienstleistungen für Unternehmen, die Unterstützung bei Herstellung, Verpackung und Vertrieb bei gleichzeitiger Einhaltung der Vorschriften benötigen, anzubieten.

Erst vor Kurzem erfolgte Änderungen an den kalifornischen Vorschriften erfordern, dass Unternehmen sicherstellen, dass sie Produkte mit sauberem, getestetem Cannabis verkaufen und gleichzeitig alle Prozesse den staatlichen und kommunalen Gesetzen entsprechen. Die Nachfrage nach Unternehmen, die im Rahmen der neuen kalifornischen Gesetze handeln können, können, ist entsprechend groß. Und Chemesis glaubt, dass es über die Assets und Dienstleistungen verfügt, die für Unternehmenskunden wichtig sind, um den Regeln entsprechend am Markt erfolgreich zu sein!

Chemesis wird die kürzlich erworbene Desert Zen Fulfilment-Anlage für die Nahrungsmittelerweiterung verwenden und rechnet damit, schon im ersten Quartal 2019, mit Produkten wie Kaugummis, Kaubonbons, Pralinen, Brownies, Keksen und anderen Nahrungsmitteln auf den Markt zu kommen! Wie schon im Bereich Getränke wird man diese Produkte für die eigenen Marken von Chemesis sowie für andere Unternehmen herstellen (white lable).

Wie Edgar Montero, CEO von Chemesis, erläutert, setzt das Management damit die Strategie um, Chemesis „One-Stop-Shop“ für Unternehmenskunden zu machen, der alle Anforderungen und Produkte bedienen kann.

Unserer Ansicht nach ist dies eine äußerst erfolgversprechende Strategie, die Chemesis zu einem der aussichtsreichen jungen Cannabisunternehmen im kalifornischen Markt machen könnte und dem Unternehmen, bei allen bestehenden Risiken, signifikantes Potenzial verschafft. Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden halten, wie Chemesis bei der Umsetzung seiner Pläne vorankommt.





