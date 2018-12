Chemesis greift neuen US-Milliardenmarkt CBD an

Die (so gut wie abgeschlossene) Verabschiedung der so genannten „Farm-Bill“ in den USA eröffnet einen landesweiten, riesigen Markt für CBD-Produkte aus Hanf. Das ist für Unternehmen, die zügig in diesen Sektor vorstoßen können, eine große Chance. Und die von uns beobachtete Chemesis International (WKN A2NB26 / CSE CSI) gehört jetzt dazu!

Schätzungen gehen davon aus, dass der US-Markt für CBD-Produkte bereits 2020 ein Volumen von 2,1 Mrd. USD erreichen könnte, wobei Umsätze von 450 Mio. USD aus Hanfquellen stammen könnten. Von diesem neuen, soeben erst frei gewordenen Markt will auch Chemesis profitieren und hat deshalb eine CBD-Produktlinie namens Viverian übernommen!

Es handelt sich um eine aus Hanf gewonnene CBD-Produktlinie, die den Verbrauchern schnelle und einfache Einnahme bietet. Die exklusive CBD-Marke wird bereits über eine Online-Handelsplattform in Arizona, Nevada und Florida vertrieben. Chemesis plant jetzt, schon 2019 den Onlinehandel mit den Viverian-Produkten in zusätzlichen US-Bundesstaaten anzustoßen, und zwar sobald die staatlichen Vorschriften für die Herstellung und den Vertrieb von CBD-Produkten vorliegen.

Die Viverian-Produktpalette umfasst CBD-Tinkturen sowie Kapseln, die beim Einschlafen, zur Entspannung, Konzentrationssteigerung, Linderung von Beschwerden und Verbesserung der allgemeinen Gesundheit und des Wohlbefindens helfen können. Die Produkte sind laborgetestet, THC-frei und bestehen zu 100% aus pflanzlichen Bestandteilen. Chemesis hat zudem die GMP-Herstellung (Good Manufacturing Practice) von Drittanbietern für diese Produkte sichergestellt.

CBD bzw. Cannabidiol ist ein nicht psychoaktives Produkt, das aus der weiblichen Hanfpflanze gewonnen wird und erfreut sich in verschiedensten Produkten wachsender Beliebtheit. Wir können nicht wirklich abschätzen, welchen Effekt die heute gemeldete Übernahme, die Chemesis sich 500.000 USD in Aktien kosten lässt, schlussendlich auf die Bilanz haben wird, sehen aber Potenzial auf weitere, signifikante Umsätze für das Unternehmen.

Sobald Zahlen öffentlich gemacht werden, informieren wir die Leser von GOLDINVEST.de natürlich umgehend!

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Chemesis International halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Chemesis International) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Chemesis International profitieren. GOLDINVEST Consulting wird von dieser dritten Partei für die Erstellung von Artikeln zu Chemesis International entgeltlich entlohnt, was einen weiteren Interessenkonflikt darstellt.