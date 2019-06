Chemesis bringt QuickStrip mit CBD und THC auf den Markt

Spannenden Neuigkeiten heute Früh von Chemesis International (CSE CSI / FRA CWAA): Wie das Unternehmen nämlich mitteilt, hat man mit der Kommerzialisierung der so genannten QuickStrip™Oral Thin Strips – sich im Mund auflösender, mit THC oder CBD versetzter Streifen – begonnen!

Wie Chemesis erklärte, wird man diese Strips mit CBD infundieren und dann in den gesamten USA vermarkten, während mit THC aber auch mit CBD versetzte Strips in Puerto Rico verkauft werden sollen. Die Anlagen von Natural Ventures, der 100%igen in Puerto Rico ansässigen Tochtergesellschaft von Chemesis, würden über die nötige Infrastruktur verfügen, um die QuickStrip Oral Thin Strips herzustellen, zu verpacken und zu vertreiben. In Puerto Rico wird QuickStrip entsprechend über das Vertriebsnetzwerk von Natural Ventures und deren bestehende Geschäftsbeziehungen verbreitet.

Während das Unternehmen dann die Produktion ausweitet, wird man sich daran machen, zusätzliche Infrastruktur für QuickStrio in Kalifornien zu gewinnen. Angesichts der sich auf Bundesebene ändernden CBD-Gesetzgebung hat Chemesis bereits begonnen, erste Vertriebsvereinbarung für mit CBD versetzte QuickStrip-Produkte abzuschließen, um so schnell wie möglich auf den Markt zu kommen. Indem man sich bereits jetzt daran macht, Vertriebskanäle und Partnerschaften aufzubauen, um Marktanteile zu gewinne, will Chemesis die Vorteile eines First Movers erlangen.

Chemesis setzt mit den QuickStrips auf die Technologie von Rapid Dose Therapeutics (CSE DOSE), von der man glaubt, dass sie unter den sublingualen Abgabesystemen „weit vorne“ ist. Mit solchen Strips trägt das Unternehmen der Tatsache Rechnung, dass immer weniger Konsumenten Marihuana rauchen wollen. Neben so genannten Edibles (mit THC oder CBD versetzten Lebensmitteln) stellen Systeme wie QuickStrip dabei eine attraktive Alternative dar.

Chemesis-CEO Edgar Montero ist der Ansicht, dass die Kooperation mit Rapid Dose in Puerto Rico seinem Unternehmen „unglaubliche“ Werte bescheren wird. Herr Montero geht davon aus, dass QuickStrip angesichts seiner zahlreichen Vorteile einen signifikanten Marktanteil erzielen können wird.

Wir sind erfreut, „endlich“ wieder etwas zu diesem unserer Ansicht nach äußerst spannenden und aussichtsreichen Chemesis-Produkt zu hören. Noch ist nicht abzusehen, wie sich QuickStrip in der Bilanz des Unternehmens niederschlagen wird, das Potenzial auf einen signifikanten Beitrag sehen wir aber allemal.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Chemesis International halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Chemesis International) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Chemesis International profitieren. GOLDINVEST Consulting wird von dieser dritten Partei für die Erstellung von Artikeln zu Chemesis International entgeltlich entlohnt, was einen weiteren Interessenkonflikt darstellt.