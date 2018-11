Chemesis mit Marketing-Deal mit Schauspieler und Regisseur Kevin Smith

Mindestens den Älteren unter uns dürften die Filme Clerks (1996), Dogma (1999), Clerks II (2006) oder Jay and Silent Bob Strike Back (2001) noch ein Begriff sein. Und in jedem diese Filme – und weiteren, neueren Produktionen – treten die beiden Kiffer Jay und Silent Bob gespielt von Kevin Smith und Jason Mewes auf. Smith ist aber darüber hinaus auch ein gerade in den USA sehr bekannter Regisseur und Produzent mit einer enormen Internetpräsenz. Zusammen verfügt das Duo über 12,4 Mio. Follower auf Twitter, Instagram, Facebook und anderen sozialen Medien – und diesen hohen Bekanntheitsgrad wird nun die Cannabisgesellschaft Chemesis International (WKN A2NB26 / CSE CSI) nutzen!

Wie Chemesis nämlich heute mitteilte, hat man einen mehrjährigen Lizenzvertrag für die Entwicklung und Vermarktung von Cannabisprodukten in den USA mit Smith und Mewes abgeschlossen. Dazu gehören unter anderem Blüten, Öle, Extrakte, Walzen, Zapfen, Nahrungsmittel und andere Konsumgüter für Erwachsene für Genuss- sowie medizinische Zwecke. Schon im ersten Quartal 2019 sollen die ersten Produkte im Rahmen dieser Vereinbarung auf den Markt kommen.

Unserer Ansicht nach ist dies ein guter Deal, um die Chemesis-Produkte im Hauptmarkt Kalifornien bekannter zu machen. Und mit Kevin Smith und Jason Mewes hat man zudem Persönlichkeiten aus der Filmindustrie gewinnen können, die sehr gut zum Thema passen. Hinzu kommt, dass Smith und Mewes über 3,5 Millionen Twitter-Follower, 1,9 Mio. Instagram- und 3,8 Mio. Facebook-Follower verfügen und zudem zahlreiche weitere Projekte in sozialen Medien und Podcasts betreiben.

Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Maßnahme auf die zukünftigen Verkaufszahlen auswirkt, aber als weiterer Teil der Strategie zur Erhöhung des Bekanntheitsgrades von Chemesis und seiner Produkte hat der heute getroffene Deal unserer Meinung nach durchaus Potenzial. Chemesis gibt seinen neuen Partnern mit Beginn der Vereinbarung zunächst Aktien im Wert von 400.000 USD aus und dann jährlich weitere Aktien im Wert von jeweils 150.000 USD.

Auf jeden Fall wird Kevin Smith bereits morgen (14.11.) am Stand von Chemesis auf der MJBizCon in Las Vegas vertreten sein und das Team unterstützen.

Wir halten die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden!



