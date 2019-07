Chemesis International: Ein wichtiger Vertrag

Aus den USA kommen gute Nachrichten für Chemesis International (CSE CSI / FRA CWAA) Das Unternehmen kann einen Großauftrag an Land ziehen. Auftraggeber ist Happy Tea. Das Unternehmen, das früher Abnehmtees entwickelt und vertrieben hat, fokussiert sich inzwischen auf CBD-Getränke

Derzeit hat Happy Tea drei Produkte im Angebot, dabei handelt es sich um Getränkemischungen in Pulverform und aromatisierte Ölkapseln. Angeboten werden von Happy Tea die Geschmacksrichtungen Lemon Zen, Zen Punch mit tropischem Geschmack und eine Beerenmischung. Das Pulver von Happy Tea soll mit Wasser vermischt werden, schon kann man es trinken. Bei Happy Tea legt man Wert auf die Tatsache, dass es sich dabei um eine Mischung aus natürlichen Inhaltsstoffen und Antioxidantien handelt, die mit 10 mg CBD versetzt sind.



Dank der Zusammenarbeit mit Chemesis will Happy Tea expandieren. Man möchte die Produktlinie ausbauen. Angestrebt werden zunächst insgesamt neun Produkte unter der Marke Happy Tea. Hergestellt werden sollen die Produkte in den Werken von Chemesis in den USA. Dabei will man flexibel sein, um auf eine mögliche Erhöhung der Nachfrage reagieren zu können.





Daher spricht man im Vertrag von Chemesis mit Happy Tea auch von einer Mindestbestellung. Diese liegt bei 4 Millionen Dollar. Der Vertrag kann zu einem späteren Zeitpunkt modifiziert und erweitert werden. Läuft die Partnerschaft also gut, kann das Volumen möglicherweise ausgeweitet werden.Für Happy Tea hat der Vertrag noch weitere Vorteile. Man will das Netzwerk von Chemesis nutzen. So kann man einfacher im traditionellen Einzelhandel gelistet werden. Der Einzelhandel kann die Produkte von Happy Tea aufnehmen, das kann entsprechende Auswirkungen auf die Nachfrage haben.

Bei Happy Tea zeigt man sich von der Partnerschaft und den Perspektiven sehr erfreut. COO Jarrod Swanger: „Die Produktions- und Entwicklungskapazitäten von Chemesis stehen im Einklang mit dem, was wir immer erreichen wollten. Wir sind die einzigen zwei Unternehmen, die sich bemühen, die Auslieferung neu zu definieren. Mit ihrer Kapazität und Leistungsfähigkeit sowie unserer Markenbildung werden wir den CBD-Markt beherrschen.“



Auch bei Chemesis freut man sich sichtlich über den neuen Partner. Vorteilhaft ist dabei, dass Happy Tea bereits eine entwickelte Marke ist, die stark wächst. Chemesis soll dazu beitragen, dass dieses Wachstum noch weiter verstärkt wird. Vorstandschef Edgar Montero: „Die Produkte und die Vision von Happy Tea sind etwas, an das das Unternehmen glaubt und von dem es begeistert ist, sein langfristiges Wachstum zu unterstützen. Beide Unternehmen suchen nach anderen strategischen Möglichkeiten der Zusammenarbeit, um wechselseitige Synergien zu schaffen, die für alle Beteiligten von Vorteil sind.“ Hier könnte es somit schon bald weitere Vollzugsmeldungen geben

Doch Montero will sich nicht auf den Errungenschaften ausruhen. Er will es nicht bei dieser einen Partnerschaft belassen. Montero erläutert dies: „Chemesis wird sich weiterhin darum bemühen, dauerhafte Partnerschaften aufzubauen, die hohe Einnahmen und kontinuierliche Fortschritte bringen."



