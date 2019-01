Chemesis International: Neues Jahr, neuer Schwung

Im neuen Jahr hat der gesamte Cannabissektor wieder an Schwung gewinnen können. Dabei macht auch die von GOLDINVEST.de beobachtete Chemesis International (WKN A2NB26 / CSE CSI) keine Ausnahme. Notierte das Papier zum Jahreswechsel noch bei rund 1,00 CAD, gelang jetzt schon wieder ein Aufstieg in Richtung der Marke von 1,30 CAD. Das lag auch daran, dass Chemesis mit guten Nachrichten aufwarten konnte.

So meldete das Unternehmen erst kürzlich den Abschluss der Übernahme eines lizenzierten Züchters, Produzenten, Distributors und Verkäufers von Cannabisprodukten in Kolumbien namens La Finca Interacviva-Arachna Med, der auch über die Möglichkeit verfügt, seine Produkte in andere Märkte zu exportieren. Im Fokus steht dabei für Chemesis Lateinamerika, denn im letzten LATAM Cannabis Report hieß es, dass diese Region bis zum Jahr 2028 einen Marktwert von 4,2 Milliarden USD aufweisen könnte. Allein das Marktvolumen Kolumbiens soll demzufolge im gleichen Zeitrahmen einen Marktwert von 664 Millionen USD erreichen. Ein überaus lohnender Markt also, in den Chemesis nun den ersten Schritt gemacht hat.

Doch das ist noch nicht alles. Wie wir im vergangenen Jahr bereits berichteten, hat Chemesis einen Marketing Deal mit Schauspieler und Regisseur Kevin Smith unterzeichnet, bekannt unter anderem durch die Filme Clerks (1996), Dogma (1999), Clerks II (2006) oder Jay and Silent Bob Strike Back (2001), die alle die Charaktere Jay and Silent Bob (Smith) enthalten, die für ihre Affinität zu Marihuana bekannt sind… Smith und sein kongenialer Partner Jason Mewes sind auch im Bereich Social Media sehr aktiv und kommen über die verschiedenen Plattformen auf insgesamt 12,4 Mio. Follower.

Nun ist die Frage, welche Auswirkungen so ein Deal wirklich haben kann, vor allem in Kanada, wo Chemesis gelistet ist. Laut equity.guru aber hat Chemesis den entscheidenden Vorteil, dass man vor allem auf den US-amerikanischen (kalifornischen) Markt ausgerichtet ist – und dort sei Prominentenwerbung eine große Sache. Und es schadet sicher auch nicht, dass „Jay und Silent Bob“ ihren nächsten Film wahrscheinlich noch dieses Jahr in die Kinos bringen wollen und damit wieder verstärkt in die Öffentlichkeit rücken werden.

Auf jeden Fall hat Chemesis seine Marke „Jay and Silent Bob“ nach eigenen Angaben bereits erfolgreich eingeführt und in der ersten Verkaufswoche bereits Orders im Volumen von mehr als 100.000 USD erhalten. Ein verheißungsvoller Beginn, der in Zukunft ausgebaut werden soll. Unter anderem, indem in diesen Wochen fertig verpackte Blüten als weiteres Produkt der Marke hinzukommen werden, die Chemesis über seine Desert Zen-Anlage herstellen, vertreiben und ausliefern wird.

Natürlich ist dies nur ein Puzzleteil der vielfältigen Strategie, aber ein unserer Ansicht nach interessantes, das neben potenziellen Einnahmen den Vorteil hat, den Namen Chemesis bekannter zu machen.

Wer mehr über das Unternehmen erfahren möchte, dem empfehlen wir den unten verlinkten Podcast von equity.guru, in dem Edgar Montero, CEO von Chemesis, sein Unternehmen ausführlich vorstellt.

EQUITY GURU: Chemesis (CSI.C)

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Chemesis International halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Chemesis International) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Chemesis International profitieren. GOLDINVEST Consulting wird von dieser dritten Partei für die Erstellung von Artikeln zu Chemesis International entgeltlich entlohnt, was einen weiteren Interessenkonflikt darstellt.