Chemesis International: Insider greifen weiter zu

Anfang September hatten wir die Leser zum ersten Mal auf die junge Cannabis-Gesellschaft Chemesis International (CSE CSI / WKN A2NB26) aufmerksam gemacht. Damals schloss die Aktie bei 0,97 CAD. Gestern dann schaffte das Papier den Ausbruch und verzeichnete einen Schlusskurs von 1,37 CAD.

Offensichtlich wird langsam auch die breitere Investment-Öffentlichkeit auf dieses noch junge, aber unserer Ansicht nach sehr vielversprechende Unternehmen aufmerksam, das sich darauf vorbereitet, in den größten Cannabis-Markt der Welt, Kalifornien, einzutreten. Chemesis ist zudem bereits in Puerto Rico vertreten, wo man nach der Übernahme von Natural Ventures exklusive Produkte in sieben medizinischen Ausgabestellen vertreibt.

Dass die Chemesis-Aktie trotz des jüngsten Anstiegs über weiteres, erhebliches Potenzial verfügt, scheinen auch die Insider zu glauben. So kaufte zum Beispiel Rae Venture in den letzten Tagen noch einmal stolze 372.000 Aktien zu – obwohl man bereits fast 8 Mio. Chemesis-Aktien hält!

Auch GOLDINVEST.de ist der Ansicht, dass Chemesis noch über deutliches Potenzial verfügt, vor allem wenn der Einstieg in den kalifornischen Markt wie geplant gelingt und das Unternehmen seine Finanzprognosen erfüllen kann.

Bereits im ersten Jahr nämlich erwartet Chemesis im kalifornischen Marihuana-Markt bei Umsätzen von rund 21,3 Mio. Dollar einen Nettogewinn nach Steuern von 7,492 Mio. Dollar, der schon im zweiten Jahr auf rund 19,1 Mio. Dollar steigen soll. Für das vierte Jahr rechnete Chemesis dann mit einem Nettogewinn nach Steuern von 27,2 Mio. Dollar allein aus Kalifornien!

In Puerto Rico veranschlagt man für das erste Jahr einen Umsatz von 2,13 Mio. Dollar sowie einen Nettogewinn nach Steuern von ca. 309.000 Dollar, der im Jahr Zwei auf 1,87 Mio. Dollar und im Jahr Vier auf 2,86 Mio. Dollar steigen soll.

Klappt es dann auch mit den vor Kurzem angekündigten Expansionsplänen in Richtung Südamerika, dürften die aktuellen Kurse bald der Vergangenheit angehören.

Wir werden unsere Leser auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es mit dieser spannenden Story weitergeht. Wir weisen aber explizit darauf hin, dass es sich hier um eine hoch riskante Geschichte handelt und sich Anleger dessen immer bewusst sein sollten.



