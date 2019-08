Chemesis International: Happy Tea erfährt gewaltigen Bekanntheitsschub

Erst vor Kurzem gab die kanadische Chemesis International (CSE CSI / FRA CWAA) einen Deal mit Happy Tea bekannt, der ein Mindestvolumen von 4 Mio. USD hat (wir berichteten), bei höherer Nachfrage soll dann die Produktion gesteigert werden. Die Aussichten darauf haben sich jetzt entscheidend verbessert!

Denn nun hat Happy Tea einen gewaltigen Bekanntheitsschub erfahren: Wie Happy Tea und Chemesis nämlich heute bekannt geben, wurde Happy Tea durch die TV-Persönlichkeit Kylie Jenner auf ihrem Instagram-Account beworben! Seitdem stiegen nicht nur die Follower-Zahlen von Happy Tea auf Instagram „enorm“ sondern auch die Abonnement-Verkäufe sowie die Markenbekanntheit, heißt es in der heutigen Mitteilung.

Auch wenn sie in Deutschland vermutlich nicht so bekannt ist wie in den USA, gehörte Kylie Jenner laut Wikipedia 2018 mit mehr als 100 Millionen Followern zu den zehn meistgefolgten Personen auf Instagram. 2017 wurde Frau Jenner auf die Forbes Celebrity 100-Liste gesetzt und ist dort die jüngste, vertretene Person.

Wie Happy Tea-COO Jarrod Swanger erklärte, sei die Begeisterung über und das Interesse an Happy Tea-Produkten (die mit CBD versetzt sind), in den letzten Wochen rasant gestiegen – sowohl bei den führenden Einzelhändlern als auch bei den Vertriebspartnern des Unternehmens. Laut Swanger geht man davon aus, in den kommenden Monaten fortlaufend Updates zu signifikanten Einzelhandelsbestellungen geben zu können.

Um von der steigenden Bekanntheit der Marke profitieren zu können, sollen die Happy Tea-Produkte bereits ab dem kommenden Monat in den Verkaufsstellen von GSRX (Chemesis übernahm gerade erst die Mehrheit) in Puerto Rico und Kalifornien vertrieben werden. Chemesis wird dabei die Portionsbeutel-Produkte von Happy Tea anbieten und in Kürze auch neu entwickelte Fruchtgummis und Tinkturen!

Chemesis arbeitet dabei eng mit Happy Tea zusammen, um den Produktkatalog des Unternehmens zu erweitern. Das hat es dem Unternehmen erlaubt, schnell eine Reihe zusätzlicher Produkteinheiten zu entwickeln und bei der Produktion eine gleichbleibend hohe Qualität zu erzielen.

Wie Chemesis-CEO Edgar Montero erklärte, sei die Nachfrage nach Happy Tea-Produkten seit der Werbung durch Kylie Jenner gewaltig gestiegen. Chemesis werde nun sicherstellen, dass alle Happy Tea-Produkte in den Verkaufsstellen von GSRX vertreten sind und gleichzeitig neue Produkte entwickeln. Parallel werde man weiterhin mit Happy Tea daran arbeiten, die Produkte den Verbrauchern auch via E-Commerce und andere Plattformen zugänglich zu machen.

Wie sich der gestiegene Bekanntheitsgrad nun tatsächlich auf die Verkaufsentwicklung der Happy Tea CBD-Produkte auswirkt, bleibt abzuwarten, aber die Partner Chemesis und Happy Tea scheinen sich einiges auszurechnen, wenn man die heutige Pressemitteilung genau betrachtet. Es könnte also durch aus sein, glauben wir, dass das Mindestvolumen des Deal von 4 Mo. USD übertroffen wird. Wir werden die Leser von Cannabis-Stocks (by GOLDINVEST.de) auf dem Laufenden halten!



