Chemesis International: Einstieg in Puerto Ricos CBD-Markt hat begonnen

Puerto Rico, wo die Cannabisgesellschaft Chemesis International (CSE CSI / FRA CWAA) über ihre 100%ige Tochtergesellschaft Natural Ventures vertreten ist, stellt einen wichtigen Markt für das Unternehmen dar. Zum einen, weil man dort bereits gute Geschäfte macht, beispielsweise erst vor Kurzem einen Auftrag mit einem Volumen mindestens 4 Mio. USD erhielt. Zum anderen, weil Chemesis Puerto Rico als entscheidenden Schritt in der Expansion nach Lateinamerika betrachtet.

Nachdem dort die Geschäfte im Bereich Medizinalcannabis also bereits laufen, steigt Chemesis jetzt auch in den CBD-Sektor ein – wie Ende Januar angekündigt! Das hat seinen Grund: Mit der Verabschiedung der sogenannten 2018 Farm Bill wurden Hanfprodukte in den USA auf Bundesebene legal. US-amerikanischen Hoheitsgebieten wie Puerto Rico wird es nun möglich sein, hanfbasierte Produkte nicht nur vor Ort zu verkaufen sondern auch über die eigenen Grenzen hinaus in andere Bundesstaaten der USA zu liefern. Laut Chemesis wird schon für 2019 ein drastischer Anstieg des US-amerikanischen CBD-Marktes auf bis zu 845 Mio. USD erwartet. 2022 soll der Markt von sogar ein Volumen von mehr als 2 Mrd. USD erreichen!

Und wie Chemesis heute ankündigte, beginnt Natural Ventures nun mit der Produktion und Einführung seiner Produktreihe Viverian von hanfbasierten CBD-Produkten, die gesundheitsfördernd sein soll und den Konsumenten schnelle und einfache Einnahmemethoden bietet. Viverian umfasst CBD-Tinkturen und Kapseln, die Schlaf, Entspannung und Konzentration fördern können sowie leichte Schmerzen lindern und die Gesundheit und das Wohlbefinden insgesamt verbessern sollen. Diese Produkte wurden im Labor getestet, enthalten kein CBD und bestehen zu 100% auf pflanzlichen Stoffen.

Dank neuer Regulairen des Gesundheitsministeriums von Puerto Rico wird es Natural Ventures möglich sein, die eigenen, qualitativ hochwertigen Herstellungsanlagen zu nutzen. Die neuen Bestimmungen erlauben es lizenzierten Produktionsbetrieben, hanfbasiertes CBD in ihr Portfolio aufzunehmen, solange dieses in ein System zur Nachverfolgung eingegeben werden und von lizenzierten Laboren in Puerto Rico getestet wird.

Natural Ventures geht davon aus, dass die Viverian-Produkte noch vor Ende dieses Monats in den Verkaufsstellen sein werden. Man bietet zudem anderen Lizenzhaltern in Puerto Rico an, in deren Auftrag zu produzieren.

Edgar Montero, CEO von Chemesis, ist verständlicherweise erfreut über den Eintritt in den CBD-Markt von Puerto Rico – und damit Lateinamerika. Herr Montero ist der Ansicht, dass Chemesis über einen Vorteil im lateinamerikanischen CBD-Markt verfügt, da man über eine Anlage auf dem neuesten Stand der Technik verfügt, über eine kürzlich gemeldete Partnerschaft mit First Medical, über die man bis zu 6.000 Acres für den Hanfanbau zur Verfügung hat und eben über die Viverian-Produktreihe.

Es ist noch schwer abschätzbar, welche Umsätze und Gewinne Chemesis in Puerto Rico mit seinen CBD-Produkten in Zukunft erzielen können wird. Wir betrachten diesen Markt aber als sehr aussichtsreich und den heute verkündeten Meilenstein für das Unternehmen als weiteres Mosaiksteinchen in der breitgefächerten Strategie des Unternehmens. Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de selbstverständlich auf dem Laufenden halten!



