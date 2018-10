Chemesis: Exklusivvereinbarung zur Herstellung von QuickStrip™-Produkten!

Jetzt geht es Schlag auf Schlag bei der kanadische Cannabisgesellschaft Chemesis International (WKN A2NB26 / CSE CSI)! Erst gestern hatte das Unternehmen eine Vertriebsvereinbarung für die Premium-Marke JuJu Royal von Julian Marley (Sohn der Reggae-Legende Bob Marley) gemeldet und schon heute legt man mit einer weiteren, nicht weniger vielversprechenden Vereinbarung nach.

Wie Chemesis über Nacht meldete, hat man eine Kooperation mit Rapid Dose Therapeutics Inc. abgeschlossen, einem kanadischen Biotech-Unternehmen, das neuartige Verabreichungsmethoden entwickelt. Die Vereinbarung bedeutet, dass Chemesis jetzt so genannte QuickStrips ™ mit Cannabisöl herstellen und vertreiben kann.

Dabei handelt es sich um schnelllösliche „Streifen“ (Strips), entwickelt in Zusammenarbeit mit der McMaster University und der Adronov Research Group, die oral verabreicht werden und eine präzise Dosierung ermöglichen. Ein weiterer Vorteil, der unserer Ansicht nach viele gesundheitsbewusste Kalifornier überzeugen dürfte, ist, dass so das gesundheitsschädliche Rauen und der damit verbundene typische Geruch entfallen und das Cannabis zudem viel unauffälliger konsumiert werden kann. Auch wer Probleme mit dem Schlucken von Tabletten hat, findet hier eine einfache, bequeme Anwendungsart.

Die Vereinbarung mit Rapid Dose erlaubt es Chemesis nun exklusiv (!), QuickStrip-Produkte für den kalifornischen Markt und weitere Gebiete herzustellen, zu vertreiben und zu verkaufen. Das bedeutet also einen weiteren, unserer Ansicht nach aussichtsreichen Auftrag für die Anlagen der Chemesis-Tochter Desert Zen und dürfte die Position des Unternehmens im kalifornischen Cannabismarkt weiter stärken.

Wie Rapid Dose zudem erklärte, wird man mit Chemesis daran arbeiten, auch White-Label-Partnerschaften mit weiteren Herstellern und Distributoren in Kalifornien zu entwickeln. Das bedeutet, dass die von Chemesis produzierten Produkte auch unter anderen Markennamen vertrieben werden könnten.

Wir hatten schon gestern geschrieben, dass uns die Strategie dieses noch jungen Cannabis-Unternehmens, den Vorteil, den die Anlagen und Geschäftsbeziehungen von Desert Zen bieten, voll auszunutzen sehr gut gefällt. In der heutigen Mitteilung sehen wir einen weiteren aussichtsreichen Schritt, den Bekanntheitsgrad und die Durchsetzung von Chemesis und seiner Marken und Produkte im kalifornischen Markt zu erhöhen.

Unserer Ansicht nach verfügt das Unternehmen und trotz aller bestehenden Risiken auch die Aktie auch jetzt noch über enormes Kurspotenzial. Chemesis war zwar gestern wie viele Cannabisaktien und auch der Gesamtmarkt unter Druck geraten, doch war das Abgabevolumen vergleichsweise gering – zumal ohnehin nur ein sehr geringer Free-Float vorhanden ist. Risikobereite Anleger könnten den jüngsten Rücksetzer unserer Ansicht nach auch angesichts der heutigen News zum Nachkauf nutzen.





