Chemesis: Bau der Hanfverarbeitungsanlage in Michigan kann beginnen

Auch Chemesis International (CSE CSI / FRA CWAA) kann sich der derzeitigen Schwächephase des Cannabis-Sektors nicht vollständig entziehen. Gute Nachrichten haben es der Aktie im Juni aber erlaubt, gegen den Trend eine Erholung zu starten. Und Chemesis wartet jetzt abermals mit einer positiven Neuigkeit auf.

Denn wie das Unternehmen mitteilte, hat es vom US-Bundesstaat Michigan die Genehmigung erhalten, den Bau seiner Hanfverarbeitungsanlage in Angriff zu nehmen! Jetzt, da Chemesis diese wichtige Genehmigung vorliegen hat, wird das Unternehmen damit fortfahren, weitere Assets in Michigan zu erwerben, um die vertikale Integration seiner Geschäftstätigkeiten in dem Bundesstaat voranzutreiben. Darüber hinaus wird Chemesis daran arbeiten, seine bestehenden Partnerschaften und Marken auch den Konsumenten in Michigan zur Verfügung zu stellen.

Während nun also die Errichtung der Hanfverarbeitungsanlege beginnt, läuft parallel der Hanfanbau auf den ersten fünf Hektar Fläche, wofür Chemesis vor Kurzem erst die Lizenz erhalten hatte. Sobald dies erfolgt ist, wird das Unternehmen noch die Saison 2019 nutzen – und dann mit der Kommerzialisierung seiner Aktivitäten beginnen können!

Nach Ansicht von Chemesis-CEO Edgar Montero ist die heute gemeldete Genehmigung ein weiterer großer Fortschritt im Bestreben des Unternehmens, zu einem so genannten MSO (Multi-State-Operator) zu werden. Wie Herr Montero erläutert, ist man bei Chemesis der Ansicht, dass der Cannabis-Markt Michigans im großen Stil zur Bilanz des Unternehmens beitragen wird.

Michigan hatte sein Marihuana-Gesetz, den Michigan Regulation and Taxation of Marijuana Act, Anfang November 2018 verabschiedet und Schätzungen besagen, dass der Bundesstaat zu den fünf größten Märkten für medizinisches Marihuana in den USA gehören wird. Und Chemesis will seine Präsenz dort noch weiter ausbauen, während man gleichzeitig weitere, vielversprechende Assets in den gesamten USA prüft.



