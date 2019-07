Chef der türkischen Notenbank entlassen

Seit Monaten taumeln die türkische Wirtschaft und die türkische Lira aufgrund der abschreckenden Wirkung des politischen Kurses Erdogans. Nun entließ der türkische Staatspräsident am Wochenende Murat Cetinkaya, den Chef der türkischen Zentralbank. Grund hierfür ist wohl die Weigerung Cetinkayas, die Zinsen zeitnah und deutlich zu senken. Präsident Erdogan vertritt die Auffassung, dass der aktuell 24 % betragende Leitzins die Ursache der hohen Inflation sei. Cetinkaya hingegen sieht die hohen Zinsen als Mittel zur Eindämmung der Inflation und wird in dieser Ansicht durch internationale Ökonomen und Wirtschaftstheorien bestätigt.

Nach einem zarten Hoffnungsschimmer nach der von der Opposition gewonnenen Kommunalwahl in Istanbul folgte nun also eine Aktion, mit der Erdogan demonstriert, dass noch immer er die Macht im Staat inne hat. So dürfte auch die Geldpolitik des Landes in Zukunft enger mit den Ansichten Erdogans verknüpft sein. Sollte der neue Chef der Zentralbank eine konträre Linie verfolgen, ließe sich dieser ebenso ab- und ersetzen.

In Reaktion auf die Entlassung reagierten die Märkte unruhig. Für den Leitindex der Istanbuler Börse ging es am Montag bis zu 1,8 % in den Keller, die türkische Lira verteuerte sich zwischenzeitlich um bis zu 3,5 % gegenüber Euro und US-Dollar. Die Rendite der zehnjährigen türkischen Staatsanleihen stieg um einen Prozentpunkt auf 16,4 %.In Folge werden Anleger und Analysten genau beobachten, wie die nächsten Zinsentscheidungen der türkischen Notenbank ausfallen werden und ob diese womöglich schneller erfolgen, als es der Markt und die türkische Lira aufnehmen könnten.