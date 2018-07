Chartraketen vom 16. Juli 2018: HelloFresh

Weitere Suchergebnisse zu "HelloFresh":

Chartraketen vom 16. Juli 2018: HelloFreshHeute stellt Ihnen der Boersenmillionaer.de Premium-Börsenbrief ( www.boersenmillionaer.de ) eine explosive, deutsche Aktie vor. Es handelt sich um den deutschen Nebenwert(WKN: A16140).Die Aktie steht vor einer explosiven Trendfortsetzung. Das Allzeithoch befindet sich im Xetrahandel bei 14,88 Euro. Die Aktie macht den Anschein, als wollen die Bullen den Ausbruch über das Allzeithoch sehr bald fokussieren. Gelingt der Ausbruch über das Allzeithoch, steht eine Trendfortsetzung sowie wohl eine explosive Ausbruchsbewegung bevor:Gemäß dieser ist ein schneller Anstieg in die Kursregion 15,50-16 Euro wahrscheinlich. Da der Trend der Freund des Anlegers und Traders ist, sieht das CRV für diesen Trade unserer Meinung nach sehr gut aus.Auch fundamental strebt das Unternehmen voller Tatendrang nach vorne. Die aktiven Kunden legten im ersten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahresvergleichsquartal um 61,7% zu, von 1,16 Mio. auf 1,88 Mio. aktive Nutzer der Kochboxen. Das Marketing läuft! Kein Wunder, denn wer bei Amazon irgendetwas bestellt, findet in vielen beliebigen Paketsendungen direkte Werbung für HelloFresh´s Kochboxen vor. Wieso nicht einmal ausprobieren, mag sich manch einer denken? Das Wachstum spricht für den Geschmack und den Zeitgeist der Produkte. Da das Unternehmen laut Presseberichten auch mit dem Fertigessenmarkt liebäugelt, kommt hier zusätzlich Fantasie in den Titel.Hier stehen die Ampeln auf grün. Ein Ausbruch der Aktie liegt in der Luft.Quellen:Datum des Artikels: 16.07.2018, 10.02 Uhr. Letzte Kursfeststellung auf Xetra zu dieser Zeit: 14,76 Euro.Boris Schulze, Chefredakteur von www.boersenmillionaer.de besitzt zum Zeitpunkt dieses Artikels Aktien von HelloFresh und bespricht die Aktie in regelmäßigen Abständen im Kontext seines Börsenbriefes. Dieser Artikel entspricht der Meinung von Boris Schulze, welcher sich zu 100% irren kann. Sie dürfen keine Aktie aufgrund der Äußerungen in diesem Artikel kaufen. Sie allein tragen die Verantwortung für den Kauf und Verkauf einer Aktie.