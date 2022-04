Chartcheck Pond Technologies: Geht die Kurserholung weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Pond Technologies":

Seit seinem Top im April 2021 ging es mit dem Aktienkurs von Pond Techologies (WKN A2JDJM / TSXV POND) stetig abwärts. Nach einer achtwöchigen Seitwärtsbewegung von Oktober bis Dezember fiel der Kurs weiter ab und blieb dabei unter der roten Trendlinie.



Das Tief wurde dann im Februar 2022 mit 0,20 CAD erreicht. Seitdem lässt sich ein leicht steigender Trendkanal (grün) erkennen, der nur Ende März (in diesen Tagen wurde der Abschluss einerFinanzierung publiziert) massiv oszillierte und den Trendkanal oben und unten kurzfristig verletzte.



Aktuell wird der Kurs durch die runde Marke von 0,25 unterstützt und gleichzeitig von der roten 100 Tage Linie nach oben begrenzt.



Sollte die Aufwärtsbewegung weitergehen, kämen als nächste Kursziele die grüne 200 Tage Linie sowie die drei blauen Unterstützungs- bzw. Widerstandslinien aus der Seitwärtsbewegung im Herbst in den Blick.







