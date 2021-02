Die Chancen von Aktien stärker gewichten als die Risiken

„Die Vergangenheit lehrt uns, die Risiken zwar nicht zu vernachlässigen, jedoch auch stärker auf die Chancen zu setzen.“

Ich frage mich immer wieder, wieso viele Investoren die Risiken einer Anlage am Aktienmarkt stärker gewichten als die offensichtlichen Chancen. Natürlich korreliert dieses Verhalten eng mit der Risikoeinstellung des jeweiligen Investors. Unter Risikoeinstellung versteht man in den Wirtschaftswissenschaften die subjektive Bereitschaft eines Entscheidungsträgers, bei der Auswahl einer Handlungsalternative unsichere Ereignismöglichkeiten in Kauf zu nehmen. Das Geld auf dem Konto liegen zu lassen scheint auf den ersten Blick die risikoärmste und damit sicherste Entscheidung.







Nur bedeutet das, dass selbst bei einer jährlichen Inflationsrate von nur einem Prozent 100 Euro nach zehn Jahren nur noch einen realen Gegenwert von rund 90,44 Euro besitzen. Nichts zu tun bedeutet in diesem Beispiel also einen sicheren (und damit risikofreien“) Verlust von knapp zehn Prozent in zehn Jahren. Anlagen in 10-jährige festverzinsliche Bundesanleihen gelten ebenfalls als risikoarm, erbringen aktuell aber auch eine negative Rendite von 0,5 Prozent pro Jahr. In diesem Umfeld kommt man meines Erachtens nicht umhin, den Chancen am Aktienmarkt einen viel breiteren Raum einzuräumen. Ein Investment in den DAX® hat in den vergangenen 10 Jahren eine Rendite von 6,9 Prozent p. a. erbracht. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung, sie verdeut­lichen jedoch das mögliche Potenzial.







Geld anzulegen ist immer mit Risiken verbunden. Die Frage ist nur: Über welchen Zeitraum hinweg bestehen die Risiken? Konservative Investoren denken in der Regel nicht in Quartalen, sondern investieren meist auf Sicht von Jahren. Gerade das Jahr 2020 ist ein Paradebeispiel hinsichtlich des Zusammenhangs von Risiko und Chance. Trotz eines mit vielen und hohen Risiken geprägten Umfelds wie COVID-19, US-Wahl oder Brexit weist der DAX® eine positive Jahresbilanz aus. Auch 2021 wird Ereignisse mit sich bringen, deren Ausgang wir nicht kennen. Die Vergangenheit lehrt uns jedoch, die Risiken zwar nicht zu vernachlässigen, jedoch auch stärker auf die Chancen zu setzen. Aus meiner Sicht ist eines der größten Risiken für einen mittel- bis langfristig orientierten Investor, Chancen am Aktienmarkt nach Abwägung der Risiken, nicht oder zu wenig zu nutzen.

Christian Stocker, Aktienstratege bei der UniCredit

Bildnachweis:

UniCredit Bank

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Die Chancen von Aktien stärker gewichten als die Risiken erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).