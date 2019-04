Chancen im Weltall

Weltraumtourismus ist die eine Sache, die verfolgt wird, der Abbau von Rohstoffen im All die andere Sache

Laut Schätzungen wird der Markt für Weltraumtourismus bis 2029 einen Wert von vielen Milliarden Dollar jährlich erreichen. Eine interessante Sache. Nicht minder interessant ist die Frage der Rohstoffgewinnung im Weltall. Viele Asteroiden enthalten nämlich Metalle wie Platin, Nickel, Eisen, Seltene Erden, aber auch Gold. Noch ist die Rohstoffgewinnung auf fernen Himmelskörpern Zukunftsmusik, aber ehrgeizige Bestrebungen gibt es genug.

Asteroiden, Meteoriten und Kometen können erhebliche Mengen an Edelmetallen enthalten. Auch Metalle der Eisen-Platin-Gruppe und auch viele nichtmetallische Elemente wie beispielsweise Phosphor oder Schwefel sind dort vorhanden. Technologien und Infrastruktur sind noch lange nicht so weit, um einen Rohstoffabbau im All wirtschaftlich zu vollbringen. Am Ende wird es wohl eine Frage der Zeit sein.

Die Gewinnung von Rohstoffen konzentriert sich also noch auf unseren Planeten und da gibt es einige gut aufgestellte Rohstoffunternehmen, die sich als Investmentmöglichkeit für Anleger darstellen. Zu denken wäre da etwa an Revival Gold oder Orsu Metals.

Orsu Metals konzentriert sich auf das zu 90 Prozent im Eigentum stehende Sergeevskoe-Goldprojekt in der russischen Föderation. Die Liegenschaft erstreckt sich über eine Fläche von 7,6 Quadratkilometer. Hier wurden in den 1950er und 1960er Jahren bereits zahlreiche Goldvorkommen entdeckt. Bald, so Orsu Metals, soll eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung veröffentlicht werden.





Revival Golds Hauptprojekte sind das Beartrack-Goldprojekt, das bereits früher produzierte und das benachbarte Arnett-Goldprojekt, welches 2377 Hektar umfasst. Das wachstumsorientierte Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen besitzt zudem eine 51-prozentige Beteiligung am fortgeschrittenen Diamont Mountain-Phosphatprojekt in Utah.





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.



Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei Form der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 - 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: http://www.resource-capital.ch/de/disclaimer_agb.html