„Chance auf ein neues Level an Transparenz“

Der Sprecher für FinTech- und Blockchain-Innovationen der FDP-Bundestagsfraktion, Frank Schäffler, sprach mit dem Magazin „Cash“ über den Ukraine-Krieg und die Folgen für den Kryptomarkt und die Energieversorgung. Die Gefahr, dass Russland mit Hilfe von Kryptowährungen Sanktionen umgehen könne, sieht der Abgeordnete nicht. „Es wäre auch töricht, Sanktionen mittels einer Blockchain, auf der alles transparent und unwiderruflich gespeichert ist, umgehen zu wollen.Denn spätestens beim Umtausch zu Fiatgeld wird der Kryptobesitzer identifiziert“, so Schäffler. Der Liberale plädiert dafür, dass sich Deutschland schnell von russischem Gas und Öl unabhängig macht, ohne dabei seine ökonomische Stärke durch vorschnelle Schritte zu zerstören. „Die Fehler der Merkel-Amtszeit können jedoch nicht über Nacht korrigiert werden. Das würde zu schwerwiegenden ökonomischen Verwerfungen in Deutschland führen“, so Schäffler.Das Interview zum Nachlesen finden Sie unter https://bit.ly/3KmmQNd