Champignon gewinnt renommierten Pharmakognosisten für Beratungsgremium

Um fast 20% schossen gestern die Aktien von Champignon Brands (WKN A2PZ48 / CSE SHRM) bei extrem hohem Handelsvolumen am kanadischen Markt nach oben. Das Unternehmen hatte die Übernahme einer fortgeschrittenen Psychedelika-Gesellschaft gemeldet (wir berichteten). Heute legt Champignon mit weiteren, spannenden Neuigkeiten nach.



Wie das Unternehmen nämlich mitteilt, hat man das so genannte Special Advisory Committee, ein wichtiges Beratungsgremium, erneut verstärkt – und zwar mit einem Experten, der über große Erfahrung in der stark regulierten, wachstumsstarken Branche verfügt, in der Champignon tätig ist! Herr Jay Khetia soll dabei behilflich sein, die neuartigen Behandlungsprotokolle des Unternehmens in das bestehende CPG-Portfolio (Consumer Packaged Goods) des Unternehmens zu integrieren.



Die Aufgabe des Special Advisory Committee ist es, die potenziell positiven Auswirkungen der neuartigen, natürlichen Behandlungsprotokolle und laufenden vorklinischen Studien auf Patienten, die an Depression, posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS), Schädel-Hirn-Traumata, Zwangsstörungen oder Drogen- und Alkoholmissbrauchsstörungen leiden, zu bewerten.



Und dabei dürfte der Input von Herrn Khetia von großem Wert sein. Der Experte ist unter anderem klinischer Berater der Leslie Dan-Fakultät für Pharmazie an der University of Toronto. Herr Khetia verfügt über einen Abschluss der Fakultät für Pharmazie der Universität Brighton mit einem Honours Degree (Abschluss mit Auszeichnung) der Pharmazie im Bereich der Pharmakognosie, der Erforschung von Heilpflanzen.



Der Experte hält Apothekerlizenzen in Kanada, Australien und England und ist der festen Überzeugung, dass alternative Innovationen im Gesundheitswesen über das Potenzial verfügen, Behandlungen für verschiedene chronische Erkrankungen wie PTBS, Depression und Beklemmungen zu liefern. Was starke Übereinstimmungen mit den Zielen von Champignon Brands bedeutet!



Interessanterweise ist Herr Khetia auch Mitbegründer von AltMed Capital Corp., einem führenden Betreiber von Kliniken, die auf Psychedelika setzen, und einem Unternehmen, das sich der Sammlung von geistigem Eigentum in diesem Bereich widmet.



Kein Wunder, dass Gareth Birdsall, CEO von Champignon Brands über den renommierten Neuzugang hoch erfreut ist, der als wichtiger Berater bei der Entwicklung und dem späteren Einsatz der Medikamente und Verabreichung der Produkte des Unternehmens fungieren soll.







