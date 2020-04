Champignon Brands jetzt einzige Firma mit Lizenz zum Einsatz von Psilocybin

Champignon Brands (CSE: SHRM / WKN: A2PZ48) erforscht die medizinische Anwendung von Psilocybin, des in so genannten „Magic Mushrooms“ enthaltenen Wirkstoffs, auf eine Reihe verschiedener Störungen und Mangelzustände mit Schwerpunkt auf die psychedelische Medizin. Das spannende Biotechunternehmen hat seine Entwicklung zuletzt bereits mit zwei Übernahmevereinbarungen beschleunigt, doch der neueste Deal, den Champignon Donnerstag nach Börsenschluss meldete, hat noch einmal eine ganz andere Qualität!



Denn mit der Übernahme von AltMed Capital Corp. erwirbt man einen führenden, kanadischen Betreiber von Ketamin-Kliniken, einen Aggregator geistigen Eigentums im Bereich psychedelischer Medizin und eine Firma, die neuartige Medikamente entdeckt. Der wirkliche Clou aber: AltMed hält 75% am Canadian Rapid Treatment Centre of Excellence (CRTCE) – und ist von Health Canada lizenziert, geeigneten Patienten, Psilocybin zu verabreichen. Die einzige (!) Klinik in ganz Kanada, die mit Genehmigung von Health Canada bereits Verabreichungen von Psilocybin vornimmt! Ein gewaltiger Vorteil Champignons gegenüber der Konkurrenz…



AltMed verfügt, hieß es in der Mitteilung von Donnerstagabend, aber über eine ganze Reihe von Assets, die Champignon Brands‘ mehrgleisige Strategie beschleunigen dürften und es dem Unternehmen erlauben sollten, die Kunden mit schnell wirkenden Medikamenten direkt zu erreichen. Dazu gehört, dass man davon ausgeht, in Kürze weitere, neue Klinken in den ganzen USA und Kanada eröffnen zu können. Fünf neue Kliniken in wichtigen Märkten, darunter New York, Florida und Kalifornien sollen bereits im vierten Quartal dieses Jahres voll betriebsfähig sein!



Dazu sollen laut CRTCE Kliniken für Ketamin, Psilocybin und MDMA gehören, während man darüber hinaus Partnerschaften mit der allgemeinen Pharmaindustrie eingehen will.





Mit der AltMed-Akquisition wird Champignon dieses Jahr zudem nun drei Studien in der Phase I und drei Studien in der präklinischen Phase durchführen. Das Unternehmen wird außerdem über sieben IP-Patente für seine Ketamin/Psilocybin-Verabreichungsplattformen und Formulierungen verfügen!Champignon und AltMed planen, auf Psychedelika basierende Behandlungen voranzutreiben und mittels klinischer Studien am Menschen das überzeugendste IP-Portfolio, eine klinische Pipeline und DIE Plattform für die Arzneimittelentwicklung im Bereich der psychedelischen Medizin aufzubauen. Im zweiten Halbjahr 2020 wird AltMed sowohl umfassende Forschungs- und Entwicklungskampagnen als auch klinische Studien starten, die von führenden Doktoren der Medizin, Klinikern und Forschern geleitet sowie gehandhabt werden und auf folgende Indikationen abzielen:- Behandlungsresistente Depression (Dr. Roger McIntyre)

- Sucht (Dr. Peggi Shepherd DeGroote)

- PTBS/traumatische Gehirnverletzung (Dr. David Greenberg und Dr. Michel Rathbone)

- Altern/Demenz (Dr. DW Molloy)

- Angst/Zwangsstörung (Dr. Michael Van Amerigan)



Bei diesen Medizinern handelt es sich um in ihrem Feld führend Koryphäen, von denen wir AltMeds CEO Dr. Roger McIntyre hervorheben wollen. Dr. McIntyre ist Professor für Psychiatrie und Pharmakologie an der University of Toronto und Leiter der Einheit Stimmungsstörungen und Psychopharmakologie am University Health Network, Toronto. Darüber hinaus ist Dr. McIntyre Exekutivdirektor der Brain and Cognition Discovery Foundation in Toronto; Direktor und Co-Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats der Depression and Bipolar Support Alliance (DBSA) in Chicago, Professor an der Guangzhou Medical University sowie außerordentlicher Professor am College of Medicine an der Korea University. Darüber hinaus ist Dr. McIntyre klinischer Professor an der State University of New York (SUNY), Upstate Medical University, New York und klinischer Professor der Abteilung Psychiatrie und Neurowissenschaften der University of California School of Medicine. Das zeigt unserer Ansicht nach bereits, welches Kaliber an Wissenschaftler jetzt für Champignon Brands tätig ist.



Abgesehen davon hat Clarivate Analytics Dr. McIntyre als einen der einflussreichsten Wissenschaftler der Welt bezeichnet – und zwar jedes Jahr von 2014 – 2019! Dr. McIntyre wird allgemein als der renommierteste Psychiater weltweit in Bezug auf Stimmungsstörungen angesehen. Er verfügt zudem über umfassende Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Partnern aus dem Privatsektor, darunter auch Gesellschaften der Pharmaindustrie, der Versicherungsbranche und des Gesundheitswesens in Kanada, den USA und weltweit. Auf seine Initiative geht die Gründung und Entwicklung des CRTCE zurück! Seine Bedeutung dürfte also in Zukunft für Champignon Brands enorm sein!



Insgesamt hat die heutige Meldung (Hier geht es zur Originalmitteilung) enorme Bedeutung für Champignon Brands, sodass sich das Unternehmen mit an die Spitze des Sektors setzt. Wir werden auf jeden Fall berichten, wie es mit dieser sehr riskanten aber auch sehr chancenreichen Gesellschaft weitergeht!





