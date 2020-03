Champignon Brands erwirbt fortgeschrittene Psychedelika-Gesellschaft

Die kanadische Mushroom-Gesellschaft Champignon Brands (WKN A2PZ48 / CSE SHRM) treibt ihre Geschäftsentwicklung mit Hochdruck voran. Innerhalb von wenigen Wochen meldet das Unternehmen nun schon die dritte Übernahme – und die hat es noch einmal wirklich in sich!

Denn wie der am Freitag nach Börsenschluss veröffentlichten Mitteilung des Unternehmens zu entnehmen ist, wurde eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Tassili Life Sciences Corp. abgeschlossen – und Tassili arbeitet an der University of Miami in Partnerschaft mit einem multidisziplinären Team von Wissenschaftlern und Ärzten an der Entwicklung wirksamer Therapeutika auf Psilocybin-Basis – ein Wirkstoff, der aus bestimmten Pilzen gewonnen werden kann – zur Behandlung von leichten traumatischen Hirnverletzungen (mTBI) und/oder posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS)!

Im Rahmen einer Forschungsvereinbarung mit der Miller School of Medicine der University of Miami („U of M") wird Tassili dazu präklinische Studien und möglicherweise auch klinische Studien am Menschen durchführen, um die Sicherheit und Wirksamkeit der Kombination von Psilocybin und Cannabidiol bei der Behandlung von mTBI zusammen mit PTBS oder eigenständiger PTBS nachzuweisen. Endgültige Ergebnisse der ersten Studien werden bereits für 2021 erwartet!

Und die Vereinbarung mit der U of M sieht vor, dass Tassili alle exklusiven Rechte an Erfindungen, Daten und IP-Entdeckungen behält, die sich aus den Studien ergeben, die unter der Leitung von Dr. Michael Hoffer, Professor für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und neurologische Chirurgie an der Miller School of Medicine der University of Miami, durchgeführt werden.

Psilocybin-Patentportfolio geht auf Champignon über

Tassili hat bereits vier vorläufige Patente angemeldet, von denen sich eines auf eine laufende Studie an der University of Miami bezieht. In Zusammenarbeit mit universitären Forschungsinstituten will Tassili zeigen, dass die klinische und physiologische Wirksamkeit bei PTBS und Zwangsstörungen (OCD) durch rechtzeitig abgemessene Dosierungen von Psilocybin und Cannabidiol verbessert wird, wobei verbesserte klinische Ergebnisse anhand objektiver Resultate gemessen werden.

Das Managements arbeitet darauf hin, eine bewährte und firmeneigene Kombination von Psilocybin und CBD mittels zertifizierter Arzneimittel sowie in Psychotherapiekliniken zu verabreichen, sobald die klinischen Studien am Menschen abgeschlossen sind und die Kombination von den zuständigen Aufsichtsbehörden genehmigt wurde.

Für Champignon ist die Übernahme ein großer Schritt nach vorn, der genau in die erklärte Strategie des Unternehmens passt, möglichst schnell ein großes IP-Portfolio (Intellectual Property / geistiges Eigentum) im Bereich der alternativen Psychedelika auf Basis des in Pilzen (Mushrooms) enthaltenen Wirkstoffs Psilocybin aufzubauen.

Da erste Ergebnisse der präklinischen Studien bereits im kommenden Jahr erwartet werden, beschleunigt sich der Weg des Unternehmens in diesen Markt unserer Ansicht nach ungemein. Wir sind gespannt, was als nächstes vom Unternehmen zu hören sein wird!

