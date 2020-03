Champignon Brands: Erste Akquisition soll Kapazitäten erweitern

Erst vor Kurzem haben wir die Leser von GOLDINVEST.de auf die kanadischeaufmerksam gemacht, die vom sich entwickelnden Boom bei „Mushroom-Aktien“ profitieren will. Die Aktie hat sich bislang trotz der jüngsten Marktverwerfungen auf Grund der Ausbreitung des Coronavirus sehr gut gehalten – und macht nun mit sehr interessanten Neuigkeiten abermals auf sich aufmerksam!Champignon teilte nämlich mit, dass man eine endgültige Vereinbarung abgeschlossen hat, die den Erwerb der Artisan Growers, einem in British Columbia ansässigen, handwerklichen Pilzanbaubetrieb und Lieferanten, zum Ziel hat.Artisan Growers verfügt über einen handwerklichen Pilzanbaubetrieb, wo man eine ganze Reihe von Bio-Pilzsorten produzieren kann, darunter: Igel-Stachelbart, Chaga, Reishi und Agaricus Blazei. Artisan Growers nutzt zahlreiche, verschiedene Anbautechniken und baut die Infrastruktur aus, um hochwertige handwerklich angebaute Pilze zu produzieren.Champignon will die Produktionskapazität von Artisan Growers in die eigene, bestehende Infrastruktur für Herstellung, Formulierung und Vertrieb von Heilpilzen zu integrieren – und so weiterhin die Lieferkette direkt bis zum Endverbraucher kontrollieren.Das Unternehmen hat innerhalb der bestehenden Anlage der Artisan Growers einen speziellen Laborbereich für spezifische Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und die Pilzprofilanalyse eingerichtet. Dieser ist gedacht für:- weitere Untersuchung zur Integration von Pilzextrakten als alternatives Arzneimittelverabreichungssystem,- Formulierung bioaktiver Verbindungen, die aus Pflanzen/Pilzen extrahiert wurden und- Isolierung und Synthese bestimmter Pflanzen-/Pilzextrakte.Das klingt unserer Ansicht nach nach einem sinnvollen Deal, den CEO Gareth Birdsall wie folgt erläutert: „Mit der Akquisition von Artisan Growers setzen wir die Optimierung unserer vorgelagerten und nachgelagerten Möglichkeiten sowie der Vertriebskapazitäten fort und sichern uns gleichzeitig wertvolle Infrastruktur, um unsere Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten zu beschleunigen. In den kommenden Quartalen werden wir unseren festgelegten Geschäftsplan taktisch umsetzen und erwarten, als erstklassiger vertikal integrierter medizinischer Pilzextrakt-Formulierer daraus hervorzugehen, der alternative Medizin, klinische Forschung und berufliche Rehabilitation in sein aktuelles Produktportfolio integriert.“Wir sind gespannt, wie es mit Champignon weiter geht und werden natürlich weiter berichten. Auf jeden Fall sind sehen wir weiter gute Chancen, dass Champignon Brands sich einen signifikanten Anteil an dem im Entstehen begriffenen „Shroom“-Markt sichert.Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Champignon Brands halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir gehen davon aus, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher dürfte es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Champignon Brands steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Erstellung von Berichten zu Champignon Brands entgeltlich entlohnt. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Champignon Brands profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.