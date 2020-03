Champignon Brands: CEO schlägt am Markt zu + Rückkaufprogramm

Auch Champignon Brands (CSE SHRM / WKN A2PZ48), eine kanadische Gesellschaft, die sich auf die Formulierung einer ganzen Reihe von Heilpilzprodukten und mit Heilpilzen versetzten Produkten spezialisiert hat und in das Geschäft mit Psychedelika einsteigt, kann sich den Turbulenzen an den Aktienmärkten nicht vollständig entziehen. Doch das Management sieht die niedrigeren Kurse offenbar als Chance, selber zuzugreifen.



Denn wie sich im unten beigefügten Screenshot (Quelle: CEO.CA) erkennen lässt, hat Champignon-CEO Birdsall allein in der vergangenen Woche 350.000 Aktien seines Unternehmens am Markt erworben! Das ist ein starker Vertrauensbeweis und zeigt, dass der Unternehmenslenker weiterhin von den Chancen der Gesellschaft überzeugt ist.





Aktienrückkaufprogramm gestartet



Aber damit nicht genug: Champignon Brands teilte Ende vergangene Woche zudem mit, dass man 2.411.883 eigene Aktien erwerben wird, was ca. 5% der ausstehenden Aktien der Gesellschaft ausmacht! Das ist bei einem so jungen und auch kleinen ein Unternehmen unserer Ansicht nach ein sehr hoher Wert, aber da man bei Champignon der Ansicht ist, dass die vorherrschenden Marktbedingungen dazu geführt haben, dass die Gesellschaft im Vergleich zum aktuellen und zukünftigen Wert der Produktpalette erheblich unterbewertet ist, hat man sich zu diesem Schritt entschieden



Die Rückkäufe können über einen Zeitraum von bis zu 12 Monaten an der CSE oder anderen, alternativen Handelssystemen erfolgen und am 27. März beginnen. Champignon wird alle erworbenen Aktien einziehen.



Wir betrachten sowohl die Aktienkäufe des CEOs als auch das Rückkaufprogramm des Unternehmens als starken Vertrauensbeweis des Managements und klare Message an die Aktionäre, dass die aktuelle Bewertung an den Märkten seiner Ansicht nach nicht mit dem wahren Wert der Gesellschaft übereinstimmt. Wir werden berichten, wie es weitergeht und unsere Leser selbstverständlich über die weiteren Entwicklungen bei diesem hochspannenden aber auch hochriskanten Unternehmen auf dem Laufenden halten.





