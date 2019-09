Cerro de Pasco: 98% Zustimmung für Sanierungsplan der Bergbauhalden

Die wegen ihrer massiven Umweltschädigung berühmt-berüchtigten riesigen Bergbauhalden bei der peruanischen Mine Cerro de Pasco sollen endlich verschwinden. Das ist der erklärte Wille der lokalen Bevölkerung und ihrer Gemeindevertretung. Die lokalen Vertreter unterstützen dabei die Initiative eines jungen kanadischen Bergbauunternehmens, das sich nach der Mine Cerro de Pasco Resources (CSE: CDPR; OTCMKTS: GPPRF, Frankfurt: N8HP) benannt hat. Wie CDPR jetzt mitteilt, will die zuständige Gemeinde Quiulacocha den Halden-Wiederverarbeitungsplan des Unternehmens unterstützen.

Das entscheidende Ergebnis wurde auf der Generalversammlung der Gemeinde bereits am 15. September erzielt und am 19. September ratifiziert. Achtundneunzig Prozent (98%) der Gemeindemitglieder, die an der Veranstaltung teilnahmen, stimmten für die Initiative von CDPR.

Das positive Votum der Generalversammlung gilt als ein wichtiger Schritt zur Wiedererlangung weiterer Schlüsselgenehmigungen wie etwa der sozialen Betriebserlaubnis, die vom Bergbauministerium ausgestellt werden muss. CDPR hat das Ziel, die Bergbauhalden der Mine Cerro de Pasco zu beseitigen und erneut zu verarbeiten. Dabei möchte CDPR das Ziel einer effektiven Umweltsanierung mit dem langfristigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Nutzen für die lokale Bevölkerung verbinden.

Die Gemeinde hat sich bereit erklärt, CDPR bei der Sanierung der Kontamination durch die Beseitigung und Wiederverwendung zu unterstützen, die speziell in der historischen Konzession El Metalurgista identifiziert wurde. Die Gemeinde Quiulacocha besitzt eine Fläche von 40 km2 im Einflussbereich des Projekts El Metalurgista.

Ziel des Projekts El Metalurgista ist es, eine effektive und dauerhafte Sanierung der Halden von Quiulacocha zu erreichen, die die Hauptquelle der Umweltrisiken darstellen, die die lokalen Gemeinden und das Ökosystem des Junín-Sees weiterhin belasten. Die Sanierung könnte dazu beitragen, die lokale Beschäftigung zu erhöhen, spezielle Lizenzgebühren für die Gemeinden zu generieren und eine neue Einnahmequelle für die Zentral-, Regional- und Kommunalverwaltungen zu schaffen. Diese Mittel können wiederum in Arbeiten investiert werden, die der gesamten Bevölkerung zugutekommen.

Cerro de Pasco Resources ist ein auf Ressourcenmanagement spezialisiertes Unternehmen, das auf die anspruchsvollsten ökologischen, sozialen und rechtlichen Anforderungen von globalen Institutionen und Investoren eingestellt ist. Das Hauptaugenmerk des Unternehmens ist auf die Erschließung der Bergbaukonzession El Metalurgista unter Verwendung fortschrittlicher geologischer Ressourcen- und industrieller Erschließungslösungen gerichtet, um die langfristige wirtschaftliche Nachhaltigkeit im Einklang mit einer gesunden und wohlhabenden lokalen Bevölkerung sicherzustellen.



