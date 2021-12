CeoTronics AG: Nach Umsatzrekord im ersten Halbjahr weiter auf Kurs

Sehr geehrter Herr Hofmann,





die CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat bereits für das am 30.11.21 beendete H1 2021/22 Umsatz und Auftragseingang vorläufig vermeldet. Mit € 15,15 Mio. (+6,5%) wurde ein neuer H1-Umsatzrekord erreicht. Der Auftragseingang i.H.v. € 15,11 Mio. lag 40,2% über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres und auf dem Niveau des Umsatzes (Book-to-Bill-Ratio nahe 1). Der Auftragsbestand liegt bei € 17,1 Mio. und baute sich im Berichtszeitraum planmäßig um rd. 10% ab. Insgesamt ist CeoTronics auf gutem Weg, unsere Umsatzerwartung für 2021/22 zu erfüllen. Wie nahezu überall ist die Lage an den Beschaffungsmärkten angespannt – nicht nur bei elektronischen Bauteilen. CeoTronics ist in den vergangenen Quartalen gut mit dem „neuen Normal“ an den Beschaffungsmärkten zurechtgekommen.

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 6,20. Die Veränderung im Fairen Wert resultiert vor allem aus gesunkenen Peer-Multiples.

Die vollständige Analyse als pdf-Dokument finden Sie unter dem folgenden Link:

CeoTronics AG: BankM Kurzanalyse vom 8. Dezember 2021

