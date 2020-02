CeoTronics AG: Auftragsbestand ebnet mehrjährigen Wachstumspfad

Sehr geehrte Damen und Herren,





der kräftige Umsatzanstieg der CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) in H1 (+43,9% auf € 10,9 Mio.) ging auch mit einem deutlichen überproportionalen Zuwachs beim EBIT auf € 0,73 Mio. (H1 18/19: € 0,1 Mio.) einher – obwohl die F&E;-Ausgaben (€ 0,96 Mio; +39%) deutlich durch Personalzuwachs und vorübergehend gesunkene aktivierte Eigenleistungen zunahmen. Neben dem hohen Auftragsbestand (i.H.v. € 23,2 Mio. zum 30.11.2019) dürfte vor allem auch ein sich auflösender Investitionsstau bei der Öffentlichen Hand (u.a. Ausrüstung der Blaulichtbehörden und der Bundeswehr) für ein nachhaltig günstiges Marktumfeld sorgen. Der hohe Anteil von Umsätzen aus dem öffentlichen Sektor reduziert die Konjunkturanfälligkeit des Geschäftsmodells. Mit einem 2019/20er KGV von 14,7 und zu erwartenden jährlichen Wachstumsraten von durchschnittlich 10,6% in den kommenden vier Jahren ist die CeoTronics-Aktie in unseren Augen insbesondere im Vergleich zu Peers, die vom selben Makroumfeld profitieren (wie z.B. die schwedische INVISIO) günstig bewertet. Der Umsatzzuwachs wird sich überproportional im Ergebnis niederschlagen (EPS-Wachstum 19/20e bis 22/23e: 12%) und könnte eine Neubewertung der CeoTronics-Aktie durch den Kapitalmarkt auslösen.

Unsere zu gleichen Teilen gewichtete DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 4,68. Angesichts des aktuellen Kursniveaus lautet unsere Empfehlung „Kaufen“.

Die vollständige Analyse als pdf-Dokument finden Sie unter dem folgenden Link:

CeoTronics AG: BankM Basisstudie vom 20. Februar 2020

MiFID II – Hinweis: Diese Studie wurde auf Grundlage einer Vereinbarung mit dem Emittenten erstellt. Die Studie wurde gleichzeitig allen Interessenten öffentlich zugänglich gemacht. Der Erhalt dieser Studie gilt somit als zulässiger geringfügiger nichtmonetärer Vorteil im Sinne des § 64 Abs. 7 Satz 2 Nr. 1 und 2 des WpHG.