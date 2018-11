Centurion startet Pilotprojekt mit Baumwollzüchterverband

Centurion Minerals Ltd. (TSXV: CTN; FRA: XJCA) hat zusammen mit dem Baumwollzüchterverband der Provinz Santiago del Estero sein erstes Pilotprojekt zur Bodenrekultivierung gestartet. Die Aktivitäten sind bei Centurion unter der Sparte „Optamagro Argentina“ zusammengefasst. Das Pilotprojekt umfasst 15 Hektar Land, das stark von Versalzung der Böden betroffen ist. Das Land wurde mit einer eigenen Mischung von Optamagro aus verschiedenen Mineralien sowie landwirtschaftlichem Gips und Samen behandelt.

Das behandelte Land war saisonal bedingt Überschwemmungen und Dürren ausgesetzt, was zu verdichteten und teilweise salzigen Böden und zu einer geringen Produktivität geführt hat. Optamagro hat sein Programm so konzipiert, dass das Land des Pilotprojekts über einen Zeitraum von vier bis sechs Monaten saniert wird. Bei überzeugenden Ergebnissen geht Optamagro davon aus, dass seine Dienstleistungen den Mitgliedern des Baumwollzüchterverbandes allgemein empfohlen werden. Die Mitglieder dieses Verbands besitzen etwa 100.000 Hektar an Agrarland in der Provinz Santiago del Estero. Geschätzte 25 Prozent dieses Landes erfordern Optimierungsarbeiten zu durchschnittlichen Kosten von etwa 300 US-Dollar pro Hektar für die Landwirte.

David Tafel, President und CEO von Centurion, bestätigte, dass die Sparte Optamagro großes Interesse bei lokalen Landbesitzer geweckt hat. Man verhandle über verschiedene Modelle der Zusammenarbeit, darunter auch Landbesitz im Joint-Venture. Die Rolle von Optamagro in dieser Partnerschaft sind die landwirtschaftlichen Optimierungsarbeiten. Als Honorar könnte Optamagro an den Gewinnen beteiligt werden.

Optamagro bietet Sanierungsdienstleistungen für Agrarland an, einschließlich der Beschaffung und der Anwendung von landwirtschaftlichen Gipsmaterialien (von der Lagerstätte Ana Sofía) sowie von anderen Mineralen und Biosamen. Optamagro nutzt Satellitenbilder und Bodenproben zur Bewertung von Flächen, die für eine Rekultivierung geeignet sind. Abgestimmt auf die jeweils besonderen Eigenschaften jedes Landpakets wird Optamagro bestrebt sein, Einnahmen sowohl aus ackerbaufähigem als auch aus Grasland zu maximieren.

Nach Schätzungen von Experten sind infolge widriger Witterungsbedingungen in den vergangenen zwei Jahren wurden etwa zehn Millionen Hektar an Agrarland in Argentinien in Mitleidenschaft gezogen worden.





