Centurion Minerals: Düngemittelgeschäft nimmt wieder Fahrt auf

So langsam scheint richtig Schwung in das Agrargipsgeschäft von Centurion Minerals (WKN A1439Y / TSXV CTN) zu kommen. Wie Joint Venture-Partner Demetra Fertilizantes, der operativ auf dem Ana Sofia-Projekt der Unternehmen in Argentinien tätig ist mitteilte, hat man eine Anschlussbestellung für das dort hergestellte Düngemittel erhalten, die fast zwei komplette Monatsproduktionen umfasst!

Und nicht nur das, laut dem Unternehmen verhandelt man bereits über weitere inländische und Exportaufträge, die nach Abschluss gemeldet werden sollen.

Demetra hat bereits damit begonnen, die neue Großorder abzuarbeiten und die Joint Venture-Partner gehen davon aus, dass die Auslieferung innerhalb der ersten Hälfte des Fiskaljahres des Unternehmens abgeschlossen sein wird. Der Auftrag bezieht sich sowohl auf Premiumprodukte (Puder und Granulate) sowie auch auf verschnittene Produkte und hat laut Centurion einen Gesamtwert von rund 650.000 CAD.

Centurion-CEO David Tafel zeigt sich verständlicherweise sehr erfreut, dass die Anstrengungen von Demetra, den Kundenstamm zu erweitern, nun erste Früchte tragen und auch gleich Anschlussaufträge nach sich ziehen. Und Herr Tafel weist darauf hin, dass der neue Auftrag die vierfache Menge des ursprünglichen, bereits erfüllten Auftrags beträgt.

Ein wichtiger Punkt, auf den Demetras President Sebastian Cattaneo hinweist, ist, dass die Lieferungen ins Ausland in US-Dollar berechnet werden, sodass das Risiko in Bezug auf die Währungsschwankungen in Argentinien begrenzt wird. Tatsächlich verkauft Centurion seine Düngemittelprodukte in US-Dollar, während die Produktionskosten größtenteils in argentinischen Pesos anfallen. Ein nicht zu unterschätzender Währungsvorteil.

Es wird noch einiges mehr brauchen, als diesen heute gemeldeten Auftrag, um die Märkte zu überzeugen, dass Centurion in die richtige Spur zurückgekehrt ist. Wir sehen diesen Anschlussauftrag aber als Schritt in die richtige Richtung und warten nun darauf, wie sich das Geschäft des Unternehmens weiterentwickelt. Wir halten die Leser von GOLDDINVEST.de auf dem Laufenden.

Nach wie vor handelt es sich bei Centurion um eine hoch riskante Spekulation, bei der interessierte Anleger Vorsicht walten lassen und eventuelle Positionen immer absichern sollten.



