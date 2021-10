Central Garden & Pet: Das Haustier- und Gartengeschäft boomt – Breakout-Chance!

Breakout Trading-Strategie



Symbol: CENT ISIN: US1535271068



Rückblick: Central Garden & Pet beschäftigt sich mit der Innovation, Produktion und dem Vertrieb von Handelsmarkenprodukten für den Rasen- und Gartenmarkt sowie den Heimtierbedarf. Mit dem Fokus auf die aufstrebenden Heimtierwarenindustrie, sowie einem gesunden Gartenmarkt, hat sich das Unternehmen zu einer Wachstumsstory entwickelt. Nachdem die Aktie im März bei 62 USD ihr Allzeithoch erreicht hatte, ging es bis auf 43 USD in Richtung Süden. Von hier aus konnten die Bullen den EMA-20 und EMA-50 wieder zurückerobern.

Meinung: Central Garden & Pet vertreibt rund 70 Rasen-, Garten- und Haustiermarken. Die Haustierseite des Geschäfts macht etwa 60% des Umsatzes aus. Das Umsatz- und Gewinnwachstum hat sich in den letzten Jahren beschleunigt und scheint durch die führende Rolle in zwei starken Wachstumsmärkten weiter stark zu bleiben. Bei 50 USD hat sich ein Widerstand gebildet, welche die Aktie auf ihrem Weg nach oben überwinden muss. Wenn es den Bullen gelingt, die Bären auf die Hörner zu nehmen und nach oben auszubrechen, könnte dies eine gute Einstiegsgelegenheit in das Papier des Haustier- und Gartenbedarfsspezialisten sein.

Chart vom 08.10.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 49.09 USD



Setup: Für einen Long-Einstieg ist abzuwarten, bis die Aktie den Breakout schafft. Wenn die Kurse vor dem Ausbruch noch 1-2 Tage über die Zeitachse seitwärts laufen würden, bekämen wir ein sehr attraktives Setup. Die Position könnte nach dem Einstieg unter den Tiefpunkten der letzten Tage, unter dem EMA-20 abgesichert werden.

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell keine Positionen in CENT



