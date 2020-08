Centerra Gold meldet Rekordgewinn

Centerra Gold (TSX CG / WKN A0B6PD) meldet einen Nettogewinn in Rekordhöhe für das zweite Quartal 2020. Dieser lag laut dem Konzern bei 80,7 Mio. Dollar oder 0,27 Dollar pro Aktie und damit mehr als doppelt so hoch wie die 33,4 Mio. Dollar oder 11 Cents pro Aktie aus dem gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres.

Der bereinigte Nettogewinn erreichte 97,8 Mio. Dollar bzw. 33 Cents je Aktie nach 33,4 Mio. Dollar oder 11 Cents je Aktie im Juniquartal 2019. Centerra meldete zudem einen Umsatzanstieg von 340,5 auf 412,7 Mio. Dollar bei einem Goldausstoß von 219.692 Unzen und einer Kupferproduktion von 19,1 Mio. Pfund. Die Kosten gab man mit 410 Dollar pro Unze Gold und 1,20 Dollar pro Pfund Kupfer an.

Analysten hatten im Schnitt für das zweite Quartal des Konzerns mit einem bereinigten Gewinn pro Aktien von nur 22 Cents bei einem Umsatz von 368,9 Mio. Dollar gerechnet.

Centerra generierte zudem im Berichtszeitraum 268,1 Mio. Dollar an operativem Cashflow und beendet das Quartal mit 212 Mio. Dollar an Cash und einer Gesamtliquidität von 712 Mio. Dollar. Ende Mai hatte die Öksüt-Mine des Unternehmens in der Türkei die kommerzielle Produktion erreicht und seitdem einen operativen Cashflow von 13,5 und einen freien Cashflow von 5 Mio. Dollar generiert.

Centerra hält an den bisherigen Prognosen zu Produktion und Kosten für das Gesamtjahr fest und kündigte an, die Quartalsdividende um 25% auf 5 Cents pro Stammaktie zu erhöhen. Dies begründete man mit der starken, operativen Leistung und dem verbesserten Goldpreisumfeld.



