Celgene-Aktie: Kandidat für eine Übernahme? - Aktienanalyse

New York (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse des Analysten Aaron Gal von Sanford C. Bernstein & Co:

Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Aaron Gal von Sanford C. Bernstein & Co in Bezug auf die Aktien des US-Biotechunternehmens Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.

Die Analysten von Sanford C. Bernstein & Co sind der Meinung, dass der aktuelle Aktienkurs von Celgene Corp. bereits ein Worst Case-Szenario reflektiert. Dies würde bedeuten, dass sich Revlimid bereits im April 2020 mit Generikakonkurrenz auseinander setzen müsse.

Analyst Aaron Gal glaubt, dass bei der momentanen Bewertung Spielraum für strategische Maßnahmen und/oder eine mögliche Übernahme besteht. Die Celgene-Aktie sehe günstig aus.

Die Aktienanalysten von Sanford C. Bernstein & Co stufen in ihrer Celgene-Aktienanalyse den Titel von "market perform" auf "outperform" hoch, reduzieren aber das Kursziel von 121,00 auf 102,00 USD.

Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin. (23.05.2018/ac/a/n)

