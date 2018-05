Celgene-Aktie: Furcht vor größerer Volatilität! - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Celgene":

New York (www.aktiencheck.de) - Celgene-Aktienanalyse von Analyst David Toung von Argus Research:

David Toung, Aktienanalyst vom Investmenthaus Argus Research, empfiehlt im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien des US-Biotechunternehmens Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) nur noch zu halten.

Die Analysten von Argus Research sorgen sich zunehmend über mögliche Rückschläge bei der Pipeline und die überaus große Revlimid-Abhängigkeit von Celgene Corp. Das Mittel trage 65% zum Gesamtumsatz bei.

Celgene müsse sich weiterhin Konkurrenz durch Generika erwehren, auch wenn ein juristischer Vergleich bereits geschlossen worden sei. Nachteilige Urteile könnten beim Celgene-Aktienkurs größere Volatilität hervorrufen, so der Analyst David Toung.

In ihrer Celgene-Aktienanalyse stufen die Analysten von Argus Research den Titel von "buy" auf "hold" zurück.

Kurzprofil Celgene Corp.:

Celgene Corp. (ISIN: US1510201049, WKN: 881244, Ticker-Symbol: CG3, Nasdaq-Symbol: CELG) in ein US-basiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Summit, New Jersey. Celgene beschäftigt sich mit der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten für die Behandlung von Krebs und Immunkrankheiten. Zu den bekanntesten Medikamenten der Gesellschaft zählen Revlimid, Thalomid, Alkeran, Focalin und Ritalin. (24.05.2018/ac/a/n)

